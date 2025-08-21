Κακουργηματική δίωξη στους έξι Τούρκους μαφιόζους για ναρκωτικά και οπλοκατοχή

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία σε βαθμό πλημμελήματος, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών εις βάρος των έξι Τούρκων που συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Και οι έξι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν ώστε να απολογηθούν στον ανακριτή.

Πώς έπεσαν στα χέρια της ΕΛΑΣ οι Τούρκοι μαφιόζοι

Η επιχείρηση σημειώθηκε την Τετάρτη (20/8) και εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή των Υποδιευθύνσεων Δίωξης Ναρκωτικών, Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, καθώς και Καταπολέμησης Διακίνησης Ανθρώπων. Στη δράση συμμετείχαν και στελέχη της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και οχήματα εντοπίστηκαν:

Πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 10 φυσίγγια,

34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

9 κινητά τηλέφωνα,

Ιδιόχειρες σημειώσεις,

Αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας 8.639 ευρώ,

4 πολυτελή αυτοκίνητα,

Και μετρητά ύψους 4.279,51 ευρώ.

Η κρυφή βίλα

Οι αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν ταυτόχρονα σε Ωρωπό, Νέο Βουτζά και Μεσόγεια, ενώ επίκεντρο της έρευνας αποτέλεσε μια απομονωμένη βίλα σε ερημική περιοχή μεταξύ Χαλκουτσίου και Συκαμίνου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, η πολυτελής βίλα είχε νοικιαστεί τους τελευταίους τρεις μήνες έναντι 1.000 ευρώ τον μήνα και λειτουργούσε ως «καταφύγιο» των μελών του κυκλώματος.

Το ακίνητο διέθετε πισίνα, ήταν απομονωμένο και ουδείς από τους γείτονες είχε οποιαδήποτε επαφή με τους ενοίκους. Κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για συχνές νυχτερινές φασαρίες και μετακινήσεις με τρία πανάκριβα αυτοκίνητα.