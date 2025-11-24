Καλά κρατούν οι μπαλωθιές στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις στα Χανιά για πυροβολισμούς σε γιορτή

Στη σύλληψη δύο ατόμων, 247 και 37 ετών, οι οποίοι φέρονται να άρχισαν να ρίχνουν μπαλωθιές προχώρησε η ΕΛΑΣ στα Χανιά. Συγκεκριμένα το απόγευμα του Σαββάτου (22/11), σε περιοχή του Πλατανιά ακούστηκαν πυροβολισμοί, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και προσήγαγαν τους δύο άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Κατασχέθηκαν πιστόλι, φυσίγγια και κάλυκες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «συνελήφθησαν χθες (23.11.2025) σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, δύο ημεδαποί ηλικίας 47 και 37 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Χανιά: Επίμονο έθιμο οι μπαλωθιές

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην οικία του 47χρονου, σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, έγινε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην εν λόγω οικία κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν ο 47χρονος και ο 37χρονος, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με δύο γεμιστήρες, φυσίγγια και κάλυκες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».