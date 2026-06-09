Καλά πήγε αυτό: Αστοχία στο 90% των παραβάσεων οι έξυπνες κάμερες - Πέρασαν σκιές για κινητό

Όχι και τόσο «έξυπνες» αποδεικνύονται οι κάμερες για τον έλεγχο της κυκλοφορίας που έχει «ξαμολήσει» στους δρόμους η κυβέρνηση, καθώς η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί για να ταυτοποιεί παραβάσεις αποδεικνύεται τραγικά αναξιόπιστη.

Όπως εκθέτει ρεπορτάζ του MEGA, αστοχίες εντοπίζονται σε ένα συντριπτικό 90-95% των αξιολογήσεων για παραβάσεις που κάνουν οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί, ενώ ο διαγωνισμός ανεύρεσης αναδόχου για τοποθέτηση περισσότερων καμερών έχει ακυρωθεί.

Οι αστοχίες του παρόντος συστήματος μαρτυρούνται από τον μεγάλο αριθμό των ενστάσεων που εγκρίνονται, όπως αναφέρει το μέσο.

Κάμερες ναι, έξυπνες όχι

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται:

Από 5.500 κλήσεις που έχουν εκδοθεί, μόνο οι 400 ήταν σωστές

κλήσεις που έχουν εκδοθεί, μόνο οι ήταν σωστές Από αυτές, 1.300 κλήσεις για χρήση κινητού ήταν εσφαλμένες

κλήσεις για χρήση κινητού ήταν εσφαλμένες Ακόμα 3.800 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα απορρίφθηκαν

Όπως αναφέρεται, έχει καταγραφεί πληθώρα περιπτώσεων στις οποίες η AI των καμερών παρανόησαν σκιές, άσχετα αντικείμενα ή κινήσεις του οδηγού, ερμηνεύοντάς τα ως χρήση κινητού ή μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Πέραν αυτών, η AI αδυνατεί να κρίνει «δίκαια» εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η είσοδος ενός οχήματος στη λέα έκτακτης ανάγκης, ή στη λεωφορειολωρίδα, σε επείγουσες περιπτώσεις.

Επισημαίνεται ακόμα, πως το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε παραβάσις που λαμβάνουν χώρα εντός του αυτοκινήτου, καθώς η AI είναι πιο ακριβής στον εντοπισμό παραβάσεων όπως η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.