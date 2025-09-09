Ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, ένας σεσημασμένος αρχαιοκάπηλος με το παρατσούκλι «Τζάκσον» και τρία ακόμα πρόσωπα φέρονται να είναι ο πυρήνας της ομάδας που κατηγορείται ότι ξεπουλούσε θρησκευτικά κειμήλια και αρχαία αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Στην κατοχή των εμπλεκομένων βρέθηκε πλήθος αρχαίων και βυζαντινών αντικειμένων, όπως νομίσματα, εικόνες και ευαγγέλια.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι Αρχές ξεκίνησαν να αναζητούν την άκρη του νήματος στην υπόθεση μετά από ανώνυμη καταγγελία που οδήγησε στην παρακολούθηση του κυκλώματος.

Τα ανώνυμα τηλεφωνήματα

Το τηλεφώνημα έγινε στο τμήμα Πολιτιστικής κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, στα τέλη του περασμένου Ιουλίου.

Ο άγνωστος ενημέρωσε ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα που δραστηριοποιούνταν στην αναζήτηση, εύρεση και πώληση αρχαιοτήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό έχουν στην κατοχή τους αρχαιότητες και θρησκευτικές εικόνες, τις οποίες ενδιαφέρονταν να πουλήσουν.

Διαβάστε ακόμα: Καλάβρυτα: Ο Ηγούμενος προσπάθησε να πουλήσει άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος για 10 εκατ. ευρώ

Η πληροφορία που έδωσε ο άγνωστος αποδείχθηκε ιδιαιτέρως πολύτιμη. Οι αρχές εντόπισαν έναν παλιό γνώριμο με το όνομα «Τζάκσον», ο οποίος είχε κατηγορηθεί για αρχαιοκαπηλία.

Ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα. Ο άγνωστος ανέφερε ότι ένας από τους εμπλεκόμενους ονομάζεται Θανάσης και διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στο Αιγάλεω.

Ο εκτιμητής με τις διασυνδέσεις

Δυο μυστικοί αστυνομικοί προσέγγισαν ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές τα μέλη της ομάδας. Ηγετικό ρόλο είχε ο εκτιμητής με διασυνδέσεις σε Γερμανία και Κύπρο αλλά και ο ενεχυροδανειστής.

Αυτός φέρεται να λειτουργούσε και ως μεσάζων και να γνώριζε ότι ο 63χρονος ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου είχε στην κατοχή του εικόνες που επιθυμούσε να πουλήσει.

Διαβάστε επίσης: Οι εικόνες και τα ευαγγέλια που προσπαθούσε να πουλήσει ο ηγούμενος: Τι εντόπισαν οι αρχές

Το χρονικό των συλλήψεων

Στις συναντήσεις που είχαν οι αστυνομικοί με τα μέλη της ομάδας συμφώνησαν να αγοράσουν αρχαία νομίσματα αξίας 210.000 ευρώ που είχε στην κατοχή του ο κτηνοτρόφος, πέντε εικόνες 20.000 ευρώ έκαστη και ένα Ευαγγέλιο προς 50.000 ευρώ.

Στα τέλη Αυγούστου ακολούθησε συνάντηση μέσα στη μονή, με τον ηγούμενο και τον ιερομόναχο να δείχνουν βυζαντινές εικόνες, δύο Ιερά Ευαγγέλια και δύο θρησκευτικά βιβλία της Ιεράς Μονής, τα οποία ήθελαν να πουλήσουν.

Τα μέλη του κυκλώματος φαίνεται ότι ήταν πολύ προσεκτικά στις συναντήσεις τους. Προτιμούσαν ερημικούς δρόμους, μοναχικά εστιατόρια και καφέ, αλλά και το μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου.

Στις 6 Σεπτεμβρίου το τελικό ραντεβού κλείνεται στην Τρίπολη. Ο ηγούμενος δηλώνει αδυναμία να βρεθεί στην Τρίπολη και ζητάει από τον μυστικό αστυνομικό που είχε τον ρόλο του μεσολαβητή να πάει εκείνος στην Ιερά Μονή Μεγάλου.

Έτσι οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους κατηγορούμενους σε διαφορετικά σημεία. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν σε διαφορετικά σημεία.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απόπειρας πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων, οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες στην εισαγγελία Κορίνθου, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Aσκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα), υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Τι κατάσχεσαν οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν μεταξύ άλλων 14 θρησκευτικές εικόνες, δύο ευαγγελία του 1761 και του 1737, ένα εκκλησιαστικό βιβλίο, νομίσματα, αρχιερατικά εγκόλπια τα οποία διαφαίνεται ότι δεν ανήκουν στην περιουσία της Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων, τα οποία παραδόθηκαν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Νομισματικό Μουσείο.

Όπως δήλωσε ο νομικός σύμβουλος της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Γιώργος Μπέσκος: «Οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε … είναι ότι δεν εμπλέκονται τα κειμήλια της Μονής τα οποία φυλάσσονται στο Μουσείο. Θα κάνουμε την απογραφή για να το σιγουρέψουμε».

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, όπλα, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Τι φέρεται να υποστηρίζει ο ηγούμενος

Ο ηγούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι τα κειμήλια που βρέθηκαν στην κατοχή του και προορίζονταν για πώληση ανήκουν σε προσωπική του συλλογή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, ο ίδιος ανέφερε στους υποδυόμενους τους υποψήφιους αγοραστές αστυνομικούς ότι στον περιβάλλοντα χώρο του μοναστηριού υπάρχει μπρούτζινο άγαλμα ύψους περίπου 2 μέτρων το οποίο το τιμολογούσε 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Αρχές σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή σε μία προσπάθεια να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τυχόν κρυμμένα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίζεται να συγκέντρωνε βυζαντινές εικόνες από γειτονικά εκκλησάκια και εξωκλήσια «για να τα συντηρήσει».

Αδερφός ηγούμενου: «Δεν υπάρχει περίπτωση»

Κατηγορηματικός εμφανίζεται ο αδερφός του ηγούμενου αναφορικά με την αθωότητα του συλληφθέντα ιερωμένου: «Δεν υπάρχει περίπτωση, μπορεί να μην έχει ράσο να φορέσει, αλλά να πουλήσει αντικείμενο της Μονής δεν υπάρχει ούτε μια στο εκατομμύριο…

Ό, τι έχει, το λάδι του, λεφτά άμα έχει, τα πάντα, τα δίνει στον κόσμο. Από την φιλοτιμία του τα παθαίνει… Από μικρό παιδί έλεγε θα πάω στο Μέγα Σπήλαιο, ήταν πέντε χρονών παιδί».

Καλά οργανωμένοι και με διακριτούς ρόλους

Τα έως τώρα στοιχεία φέρουν τον ηγούμενο σε ρόλο σκληρού διαπραγματευτή. Ο ηγούμενος και ο βοηθός του φαίνεται ότι «έκαναν ταμείο», έβλεπαν ποια κειμήλια είχαν αξία, υπήρχε τιμοκατάλογος.

Ρόλο κλειδί φαίνεται να είχε ένας 69χρονος που διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με δημοπρατικές εταιρείες στο εξωτερικό, κυρίως σε Κύπρο και Γερμανία. Ο μεσολαβητής για τους πωλητές και τους αρχαιοκάπηλους ήταν ο ενεχυροδανειστής. Σύμφωνα με την αστυνομία:

69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,

59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,

3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

264 νομίσματα,

14 θρησκευτικές εικόνες,

2 Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα,

3 αρχιερατικά εγκόλπια,

επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων,

2 κυνηγετικά όπλα,

262 κυνηγετικά φυσίγγια,

μαχαίρι,

12.810 ευρώ

χρυσή λίρα,

2 ζυγαριές ακριβείας,

2 οχήματα,

7 κινητά,

τάμπλετ,

φακός και μεγεθυντικός φακός,

18 φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα και

πλήθος εγγράφων – σημειώσεων