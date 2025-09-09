Καλάβρυτα: Ο Ηγούμενος προσπάθησε να πουλήσει άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος για 10 εκατ. ευρώ

Στον ανακριτή, για να απολογηθεί, οδηγήθηκε ο Ηγούμενος της Μονής στα Καλάβρυτα, που συνελήφθη μετά από επιχείρηση του ελληνικού «FBI», την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση κατοχής και πώλησης θρησκευτικών εικόνων και αρχαίων αντικειμένων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μία μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εύρεση ενός μπρούτζινου αγάλματος της Θεάς Αρτέμιδος, την οποία ο Ηγούμενος στα Καλάβρυτα ήθελε να την πουλήσει για 10 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ένα άγαλμα ύψους 1 μέτρου και 80 εκατοστών, το οποίο φέρεται να αποκάλυψε ο ίδιος ο Ηγούμενος -ότι το έκρυψε σε παρακείμενο χωράφι- στους αστυνομικούς, χωρίς να γνωρίζει πως πρόκειται για αξιωματικούς της ασφάλειας.

Καλάβρυτα: Οι εικόνες και τα ευαγγέλια που προσπαθούσε να πουλήσει

Φωτογραφίες από τις εικόνες, τα ευαγγέλια και άλλα αντικείμενα που φέρεται να προσπαθούσε να πουλήσει ο ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και πώληση θρησκευτικών εικόνων και άλλων αρχαίων αντικειμένων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση μεσημβρινές ώρες χθες, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, σε περιοχές της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη της, μεταξύ των οποίων Ηγούμενος Ιεράς Μονής.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, όπλα, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περί ανιχνευτών μετάλλων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, με ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τον εντοπισμό, απόκτηση και περαιτέρω διάθεση προς πώληση, αρχαιοτήτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα που διατίθεντο να προβούν στην πώλησή τους και τους έφερναν σε επαφή με έτερο μέλος, ο οποίος εμφανιζόταν ως δήθεν ειδικός εκτιμητής.