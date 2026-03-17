Καλαμαριά: Ενώπιον ανακριτή σήμερα ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου

Το κατώφλι της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αναμένεται να περάσει σήμερα (17/3) ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Σε βάρος του κατηγορούμενου έχει ασκηθεί η δίωξη της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και τις πλημμεληματικές κατηγορίες της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.

Η υπόθεση έχει λάβει σαφείς διαστάσεις οπαδικής βίας, καθώς η εισαγγελέας άσκησε συμπληρωματική δίωξη για το πλημμέλημα της συμμορίας στους δύο φίλους που βρίσκονταν μαζί με το θύμα κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου.

Σε βάρος τους εκκρεμούν ήδη κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή επικίνδυνων αντικειμένων, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου. Ο ένας εκ των δύο, ηλικίας 19 ετών, παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Τετάρτη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση για την ταυτοποίηση του άλλου προσώπου.

Τι υποστήριξε ο 23χρονος προανακριτικά

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε προανακριτικά ο 23χρονος, ισχυρίζεται πως δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία άτομα κοντά στο σπίτι του, ενώ δύο ακόμη άτομα παρακολουθούσαν το περιστατικό από μικρή απόσταση. Ακόμη, υποστήριξε πως οι επιτιθέμενοι τον χτύπησαν στο κεφάλι και το πρόσωπο, χρησιμοποιώντας ακόμη και σφυρί, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Όπως ισχυρίστηκε, εκείνη τη στιγμή χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι που έφερε μαζί του -δικαιολογώντας την κατοχή του λόγω της φύσης της εργασίας του- ενεργώντας σε κατάσταση άμυνας και πανικού, χωρίς να γνωρίζει πού χτυπάει ή ποιον. Η ιατροδικαστική εξέταση που ζήτησε ο ίδιος επιβεβαίωσε την ύπαρξη κακώσεων στο πρόσωπο, ραμμάτων στο κεφάλι από θλαστικά τραύματα και εκδορών στα κάτω άκρα.