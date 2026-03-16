Καλαμαριά: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που καταρρέει ο 20χρονος που δολοφονήθηκε

Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως, καταγράφοντας από διαφορετική οπτική γωνία τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου μετά το αιματηρό επεισόδιο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ακριβώς τη στιγμή που ο άτυχος νεαρός καταρρέει στον δρόμο.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει περάσει στα χέρια των Αρχών φαίνονται οι τρεις νεαροί να βγαίνουν από την οδό Παπαδημητρίου αμέσως μετά το περιστατικό. Πρώτοι περνούν δύο από τους φίλους του και λίγα μέτρα πίσω ακολουθεί ο 20χρονος, ο οποίος φαίνεται να παραπατά. Στα τελευταία του βήματα προσπαθεί να κρατηθεί από έναν κάδο απορριμμάτων, ωστόσο δεν τα καταφέρνει και καταρρέει, πέφτοντας ανάσκελα, με το σώμα του μισό στον δρόμο και μισό στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με το βίντεο οι νέοι νεαροί αρχικά δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν ότι ο φίλος τους έχει δεχθεί σοβαρό τραυματισμό. Ωστόσο, όταν στρίβουν στη γωνία και αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά, επιστρέφουν στο σημείο για να τον βοηθήσουν.

Ένας από τους φίλους του, βγάζει το κινητό του τηλέφωνο και καλεί το ΕΚΑΒ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σταματά για βοήθεια και ένας διανομέας που ήταν περαστικός από το σημείο. Από τους τρεις νεαρούς, μόνο ο ένας είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, ενώ οι υπόλοιποι δεν φορούσαν κάποιο σκούφο.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο 20χρονος έχασε περίπου δύο λίτρα αίμα. Το μοιραίο τραύμα ήταν στην καρδιά, καθώς, όπως αναφέρεται, το μαχαίρι του 23χρονου φερόμενου δολοφόνου του διαπέρασε την καρδιά του.

Στους δύο φίλους που βρέθηκαν μαζί με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη από την Εισαγγελία, βάσει των διατάξεων του νέου ποινικού κώδικα για την αθλητική βία, καθώς και για το αδίκημα της σύστασης συμμορίας, το οποίο θεωρείται διαρκές έγκλημα. Ο 19χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.