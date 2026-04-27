Μενού

Καλαμαριά: Οικόπεδο έχει μετατραπεί σε χωματερή στον Φοίνικα - Νομικά κινείται ο δήμος

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+

Σε χωματερή έχει μετατραπεί δημοτικό οικόπεδο στην περιοχή του Φοίνικα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, καθώς πεταμένα στρώματα, υλικά από ανακαινίσεις, σπασμένες πόρτες και άλλα πλαστικά βρίσκονται σκορπισμένα στο χώρο.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει την ανησυχία τους καθώς πριν από λίγους μήνες η ανεξέλεγκτη χωματερή πήρε φωτιά.

Από την πλευρά του, ο Δήμος πραγματοποιεί προσπάθειες για να καθαρίσει τον χώρο, που γειτνιάζει με τη Σχολή Δικαστώ. Ήδη, κατέθεσε δύο μηνύσεις κατά παραβατών ενώ και η αστυνομία προχώρησε σε μία επ’ αυτοφώρω σύλληψη.

Το δημοτικό οικόπεδο είναι απερίφραχτο, με τους υπεύθυνους να τοποθετούν τσιμεντένιους δοκούς για να απαγορεύσουν την είσοδο σε αυτό.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ