Καλαμάτα: Μαζική συγκέντρωση κατά των γυναικοκτονιών - «Καμία άλλη δολοφονημένη»

Λίγες ώρες πριν από την απολογία του 41χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν φορείς, σωματεία, συλλογικότητες και πλήθος πολιτών, οι οποίοι εξέφρασαν την οργή και τη θλίψη τους για το έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά έδωσαν το «παρών», ζητώντας δικαιοσύνη για τη Βασιλική και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τις γυναίκες που βιώνουν κακοποιητικές συμπεριφορές.

Όπως μεταδίδει το messinialive.gr ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με συνθήματα κατά των γυναικοκτονιών, της βίας κατά των γυναικών και των κοινωνικών στερεοτύπων που εξακολουθούν να συντηρούν τέτοια φαινόμενα.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που διαβάστηκαν τα ονόματα γυναικών που έχουν χάσει τη ζωή τους από συντρόφους ή συζύγους τους, ενώ στην πλατεία κυριάρχησε ένα μεγάλο κόκκινο πανό αφιερωμένο στα θύματα γυναικοκτονιών.

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν ενίσχυση των δομών στήριξης και προστασίας των θυμάτων, καλύτερη πρόληψη και άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών σε περιστατικά έμφυλης βίας.

Το μήνυμα που κυριάρχησε στη συγκέντρωση ήταν ξεκάθαρο: «Καμία άλλη δολοφονημένη».