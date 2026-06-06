Καλαμάτα: Στα δικαστήρια ο δράστης - Προσπάθεια «σκηνοθεσίας» του εγκλήματος από τον 41χρονο

Στα δικαστήρια βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου (06/06) ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Ο κατηγορούμενος πέρασε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία και μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την προφυλάκισή του ή μη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που επικαλείται η ΕΡΤ, στην κατοχή του εντοπίστηκε σκληρός δίσκος με ηχητικές καταγραφές της συζύγου του διάρκειας άνω της μίας ώρας, γεγονός που, κατά τις αρχές, σκιαγραφεί ένα προφίλ εμμονικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε τη σύζυγό του, τοποθετώντας συσκευές GPS σε όχημα και κινητά τηλέφωνα, ενώ χρησιμοποιούσε και κάμερες σε χώρους όπου εκείνη κινούνταν.

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Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, μιλώντας στο ΕΡΤnews υποστήριξε ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα καταδεικνύουν προσπάθεια σκηνοθέτησης από τον δράστη, η οποία -όπως είπε- ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή.

«Τα στοιχεία της σκηνής έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα», ανέφερε, εξηγώντας ότι η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος –το οποίο ήταν και το πιο αδύναμο– σε συνδυασμό με τα σοβαρά τραύματα που είχε δεχθεί, καθιστούσαν αδύνατη την εκδοχή αυτοάμυνας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα ευρήματα των αρχών, όπως ο σκληρός δίσκος και οι καταγραφές, σημειώνοντας ότι «δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε εμμονή», ενώ εκτίμησε ότι ενδέχεται να προκύψουν και νέα στοιχεία από τις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν κατασχεθεί.

Ο ίδιος στάθηκε και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα να απομακρυνθούν από κακοποιητικές σχέσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά. «Λέμε στις γυναίκες να φεύγουν από την πρώτη φορά που θα σηκωθεί χέρι», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν είναι εύκολο στην πράξη, καθώς συχνά υπάρχουν απειλές.

Όπως είπε, στην υπό εξέταση περίπτωση η γυναίκα φέρεται να δεχόταν πιέσεις και εκφοβισμό, με τον δράστη να την απειλεί ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της αν αποχωρήσει από τη σχέση.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατηγορούμε το θύμα. Πρέπει να το εμψυχώσουμε, να το συμβουλεύουμε και να παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει γνώση τέτοιων περιστατικών, ώστε να ενημερώνεται η αστυνομία».