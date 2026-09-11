Καλαμπάκα: Σχολεία με μαθητές που «μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού»

Σήμερα 11/09 χτύπησε το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία σε όλη τη χώρα, ωστόσο σε δύο δημοτικά και νηπιαγωγεία σε ισάριθμες περιοχές της Καλαμπάκας κάποια σχολεία είχαν μαθητές που αθροιστικά δεν σχημάτιζαν διψήφιο αριθμό, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο στην Παναγιά Καλαμπάκας σήμερα έδωσαν το παρόν στον αγιασμό συνολικά 6 μαθητές. Πρόκειται για τέσσερα κορίτσια που φοιτούν στο Δημοτικό σχολείο Παναγιάς Καλαμπάκας και για δύο αγοράκια στο Νηπιαγωγείο. Τρεις από τους μαθητές των δύο σχολείων μένουν στην Τρυγώνα, δύο στην Παναγιά και ένας στον Κορυδαλλό. Τα συγκεκριμένα σχολεία πλαισιώνονται από δύο εκπαιδευτικούς, έναν στο δημοτικό και έναν στο νηπιαγωγείο.

Ελαφρώς διαφοροποιημένη ήταν κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα του αγιασμού η εικόνα στο Δημοτικό σχολείο στο Αγιόφυλλο Καλαμπάκας, όπου οκτώ μαθητές έδωσαν το παρόν στην τελετή και ένας μόνο μαθητής στο Νηπιαγωγείο του χωριού.

Ο Αγιασμός πραγματοποιήθηκε παρουσία του προϊστάμενου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Χρήστου Τρικάλη, του αντιδημαρχου Αντώνη Καραπέτσα και των γονέων των μαθητών.