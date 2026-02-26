Μενού

Το κάλεσμα της Καρυστιανού στα συλλαλητήρια του Σαββάτου: «Δεν ζητάμε εκδίκηση, διψάμε για δικαιοσύνη»

Το βίντεο της Μαρίας Καρυστιανού για την επέτειο από τα τρία χρόνια του δυστυχήματος των Τεμπών και το κάλεσμά της στα συλλαλητήρια του Σαββάτου.

Reader symbol
Newsroom
Μαρία Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Το παρών στα συλλαλητήρια του Σαββάτου, για τη μαύρη επέτειο των τριών ετών από το δυστύχημα των Τεμπών, θα δώσει η Μαρία Καρυστιανού, και με βίντεο στο Facebook, καλεί όλο τον κόσμο να ενώσει τη φωνή του στο δρόμο τγην 28η Φεβρουαρίου. 

Στο βίντεο που δημοσίευσε σήμερα αναφέρει: «Για κάποιους ήταν ένα ακόμα δυστύχημα. Για εμάς είναι ένα διαχρονικό έγκλημα που πάγωσε το χρόνο. Τα 57 θύματα δεν ήταν απλοί αριθμοί. Ήταν πρόσωπα με ζωή, με όνειρα, με οικογένειες. 

Μια ολόκληρη γενιά που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της. Η μνήμη δεν κρατιέται μόνο μέσα από τις συγκεντρώσεις, αλλά από την ευθύνη όλων μας που εδώ και τρία χρόνια ζητάμε απαντήσεις. 

Δεν ζητάμε εκδίκηση, διψάμε για δικαιοσύνη. Το Σάββατο στις 28 Φεβρουαρίου κατεβαίνουμε ξανά στο δρόμο, για να ενώσουμε τις φωνές μας. Τις μνήμες μας. Να απαιτήσουμε λογοδοσία. Για τα παιδιά που χάθηκαν, για  τις 57 ψυχές που ζητούν δικαίωση και αλήθεια. 

Για να μη συμβεί ποτέ ξανά. Για την καλύτερη Ελλάδα που άξιζε στους 57, που αξίζει σε όλους μας.  Γιατί όταν ένα κράτος φροντίζει να ξεχνάμε, εμείς οφείλουμε να θυμόμαστε. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ