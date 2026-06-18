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Καλοκαιράκι, ποδιά και τραπεζάκι: Από τη σχολή στη δουλειά οι φοιτητές για τα προς το ζην

Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές πλέον δεν βλέπουν το καλοκαίρι με προσμονή και ανακούφιση, αλλά περισσότερο ως μία νέα «ρουτίνα» για να αυτοσυντηρούνται.

giannoulas
Ιωάννης Γιαννούλας Κοκκώνης
Estiasi_ergazomenos
Εργαζόμενος στην εστίαση | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές πλέον δεν βλέπουν το καλοκαίρι με προσμονή και ανακούφιση, αλλά περισσότερο ως μία νέα «ρουτίνα» μετά τα μαθήματα, εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση για να αποκτήσουν ένα επουσιώδες εισόδημα.

Όπως παρουσιάζει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Αλέξης εργάζεται σε ξενοδοχείο, ενώ έδωσε πανελλήνιες με όνειρο να περάσει στο τμήμα διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων. H Κατερίνα είναι στο σέρβις και φοιτήτρια γυμναστικής ακαδημίας.

Χαμαλίκι ή μετανάστευση οι επιλογές για τους φοιτητές

Με το όνειρο πολλών να είναι να μείνουν σε δικό τους διαμέρισμα, και για να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυσκολίες, αναγκάζονται να καταφεύγουν στην εργασία ακόμα και αμέσως μετά το πέρας της Β'βάθμιας, για να μπορέσουν να «φύγουν» από τη γονική εστία ή να συντηρούν τουλάχιστον τον εαυτό τους. 

Πολλοί νέοι πάλι σκέφτονται σοβαρά τη μετανάστευση. O Χρήστος σπουδάζει κομμωτική και η Μαρτίνα πολιτικές επιστήμες. Θα τους βρείτε στο μπαρ και το σέρβις καφετέριας των Νέων Επιβατών.

Ήδη άνοιξαν αρκετές θέσεις εργασίας, καθώς αρκετοί εργαζόμενοι στην εστίαση μετακινήθηκαν στα νησιά για την καλοκαιρινή σεζόν.

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