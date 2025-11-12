Καλοκαιρία και μετά βαρυχειμωνιά «βλέπει» ο Μαρουσάκης - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Λιακάδα μετά τη σφοδρή κακοκαιρία και τις βροχοπτώσεις που βούλιαξαν αρκετές περιοχές της χώρας, προβλέπει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναφέροντας πως ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά τις επόμενες μέρες.

Αιτία γι' αυτή την εξέλιξη όπως αναφέρει ο κ. Μαρουσάκης είναι το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων που σταδιακά θα εξαπλωθεί πάνω από τη χώρα μας.

Ωστόσο, σε περιοχές κοντά στο Αιγαίο ο καιρός θα ξεκινήσει να σημειώνει σταδιακή βελτίωση από μεθαύριο Παρασκευή, ενώ σήμερα και αύριο θα δούμε λίγες βροχές.

Μετά από αυτό το διήμερο οι υπόλοιπες ημέρες μέχρι περίπου και την άλλη Τρίτη θα χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους, μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος, δηλαδή χαμηλή θερμοκρασία το πρωί, υψηλή το μεσημέρι, αλλά και τοπικά πυκνές ομίχλες με έμφαση τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Το φθινοπωρινό τοπίο θα επιστρέψει προς τα μέσα της άλλης εβδομάδας από κακοκαιρία που έρχεται από την περιοχή της Ιταλίας.

Βαρυχειμωνιά από την επόμενη εβδομάδα σε όλη την Ευρώπη

Μέσα στην άλλη εβδομάδα μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου πρόκειται να μπει «στην κατάψυξη», με τις θερμοκρασίες να σημειώνουν σοβαρή μείωση.

Οι ενδείξεις επιμένουν ότι μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα, τμήμα πολικής αέριας μάζας θα απασχολήσει και τη χώρα μας χωρίς όμως ακόμα να είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερα στοιχεία καθώς ο προγνωστικός ορίζοντας είναι ακόμη ασταθής και αρκετά μεγάλος.