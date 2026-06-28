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Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Ναύπακτο - Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κάτω Μαμουλάδα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Κρυονέρια της Ναυπάκτου. Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κάτω Μαμουλάδα.

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Πυροσβέστης. | EUROKINISSI
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Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (27/6), σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέρια, του Δήμου Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Επίσης, υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, σε δασική έκταση στην περιοχή, Κάτω Μαμουλάδα, Ναυπακτίας.

Τόσο στην περιοχή Κρυονέρια, όσο και στην Κάτω Μαμουλάδα, συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο και τις δύο πυρκαγιές, αλλά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

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