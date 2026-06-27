Υψηλός κίνδυνος για φωτιές την Κυριακή: Οι πέντε Περιφέρειες που έχουν μπει σε «πορτοκαλί συναγερμό»

Το καλοκαίρι έχει μπει ήδη με αρκετές φωτιές στη χώρα και σε συνδυασμό με τον έντονο αέρα των ημερών, αρκετά υψηλός φέρεται να είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εξέδωσε χάρτη με τις περιοχές που ενδέχεται να ξεσπάσουν φωτιές.

Σε «πορτοκαλί προειδοποίηση» (κίνδυνος κατηγορίας 4) έχουν τεθεί:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

(συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

(ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ( ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου) Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Για δεύτερη μέρα σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική

Θα παραμείνει και αύριο Κυριακή, ο πορτοκαλί συναγερμός στην Αττική. Ο κρατικός μηχανισμός, οι δήμοι και οι εθελοντικές ομάδες βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, με περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα να λειτουργούν σε 24ωρη βάση, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού.

Στον Δήμο Διονύσου, οι ασύρματοι παραμένουν διαρκώς ανοιχτοί, τα οχήματα έχουν ανεφοδιαστεί και οι εθελοντές βρίσκονται στις προκαθορισμένες θέσεις τους. Όπως εξηγούν οι εθελοντές πυροσβέστες, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στην κατηγορία 4, οι περιπολίες πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα σημεία που έχουν υποδειχθεί από την Πυροσβεστική, ώστε να εξασφαλίζεται ο ταχύτερος δυνατός χρόνος επέμβασης στις περιοχές με τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

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Αυξημένη είναι η επιτήρηση και στην Πεντέλη, όπου τα πυροφυλάκια παρακολουθούν διαρκώς την ευρύτερη περιοχή για τον έγκαιρο εντοπισμό καπνού. Από το πυροφυλάκιο υπάρχει οπτική επαφή με το μεγαλύτερο μέρος του δήμου και σημαντικό τμήμα του λεκανοπεδίου, γεγονός που επιτρέπει την άμεση ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων μόλις εντοπιστεί οποιαδήποτε ύποπτη εστία.

Παράλληλα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πραγματοποίησε αυτοψία στον Ασπρόπυργο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών.

Όπως τόνισε, οι παρεμβάσεις αυτές έχουν στόχο να λειτουργήσουν ως ανάχωμα σε ενδεχόμενη πυρκαγιά, προστατεύοντας τόσο τις κατοικημένες περιοχές όσο και τον δρυμό και τις δασικές εκτάσεις της Πάρνηθας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι προβληματισμό προκαλούν ανά περιοχές σημεία, με σακούλες με ξερά χόρτα και υπολείμματα καθαρισμών.

Φωτιές: Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, σε επιφυλακή βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

H Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.