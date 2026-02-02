Το καλύτερο γκραφίτι στον κόσμο βρίσκεται στην Καλαμάτα: Ποιος είναι ο δημιουργός του

Μέσω της παγκόσμιας διαδικτυακής πλατφόρμας Street Art Cities που έχει ένα κοινό εκπαιδευμένο στην τέχνη, ο εικαστικός Κλεομένης Κωστόπουλος δέχτηκε πρόταση να συμμετάσχει στον πρώτο διαγωνισμό για το καλύτερο έργο του Νοεμβρίου 2025. Με την επιτυχία που είχε το έργο του συμμετείχε και στον διαγωνισμό για το καλύτερο έργο της χρονιάς (2025) και απέσπασε παγκόσμια διάκριση.

Το γκραφίτι που γράφει ιστορία στη street-art

Πρόκειται για το γκραφίτι με το όνομα «Καλαμάτα» που απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας και βρίσκεται στην Οδό Αριστομένους 34.

Το έργο που αγκάλιασε την πρόσοψη ενός ολόκληρου κτιρίου «με στόχο να φέρει λίγη ποίηση, χρώμα και φαντασία στην καρδιά της πόλης», όπως περιγράφει απεικονίζει τη φιγούρα της Μαρίας Κάλλας, ανάμεσα σε κλαδιά, πουλιά και φρούτα και συμβολίζει τη σύνδεση ανθρώπων με τη φύση, μια σχέση που στη Μεσσηνία, και ειδικά στην Καλαμάτα, είναι πάντα ζωντανή και παρούσα.

«Ελπίζω αυτή η νέα τοιχογραφία να γίνει ορόσημο, κάνοντας τους ανθρώπους να κοιτάνε ψηλά. Ευκαιρία για περισσότερη τέχνη στους δρόμους της Καλαμάτας, αλλά και για μένα, ίσως, ως νέα αρχή σε μια πραγματικά φιλόξενη πόλη» αναφέρει ο ίδιος στα socila media.

Με την παγκόσμια διάκριση που απέσπασε ο εικαστικός Κλεομένης Κωστόπουλος η Καλαμάτα, μπαίνει προσκήνιο της παγκόσμιας street art σκηνής, επιβεβαιώνοντας ότι η τέχνη του δρόμου μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός πρεσβευτής πολιτισμού και εξωστρέφειας για μια πόλη.

Κλεομένης Κωστόπουλος: «Όταν οι διακρίσεις αφορούν στην Περιφέρεια, έχουν μεγαλύτερη αξία»

Ο Έλληνας δημιουργός του κορυφαίου γκράφιτι στον κόσμο μιλώντας στην ΕΡΤ3 ανέφερε: «Όταν αυτές οι διακρίσεις μάλιστα συμβαίνουν στην περιφέρεια της χώρας, έχουν ακόμα μεγαλύτερη αξία. Είναι ένα όραμα και πιστεύω ότι το μέλλον της σύγχρονης Τέχνης είναι στο δημόσιο χώρο».



«Το έργο αποδείχτηκε ότι έχει μεγάλη απήχηση, καθώς φέρει συγκεκριμένη ταυτότητα. Το γεγονός της διάκρισης αρχικά με παραξένεψε, καθώς ανταγωνιστικά συμμετείχαν εξαιρετικοί καλλιτέχνες, αλλά και πόλεις ή χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερη παιδεία από εμάς στο συγκεκριμένο αντικείμενο», σημείωσε ακόμα ο καλλιτέχνης.