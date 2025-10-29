Καματερό: Συλλήψεις για 600 λίτρα «ύποπτου» ελαιολάδου σε φορτηγό

Η υπόθεση ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια περιπολίας, όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με το ertnews, το εσωτερικό του φορτηγού βρέθηκαν 120 δοχεία των πέντε λίτρων, συνολικής ποσότητας 600 λίτρων ελαιολάδου, χωρίς παραστατικά που να πιστοποιούν την προέλευση και την ποιότητά του.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καματερού, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι αρχές εξετάζουν εάν το ελαιόλαδο προοριζόταν για παράνομη διάθεση στην αγορά, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.