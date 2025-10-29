Καματερό: Συλλήψεις για 600 λίτρα «ύποπτου» ελαιολάδου σε φορτηγό

Η υπόθεση ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια περιπολίας, όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο κατηγορούμενοι.
Σύμφωνα με το ertnews, το εσωτερικό του φορτηγού βρέθηκαν 120 δοχεία των πέντε λίτρων, συνολικής ποσότητας 600 λίτρων ελαιολάδου, χωρίς παραστατικά που να πιστοποιούν την προέλευση και την ποιότητά του.
Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καματερού, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Οι αρχές εξετάζουν εάν το ελαιόλαδο προοριζόταν για παράνομη διάθεση στην αγορά, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.
- Χαμός στη Βουλή με Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: «Ήμουν 13 ετών επί Χούντας» είπε η βουλευτής του ΚΚΕ
- Η Καραμήτρου ζήτησε συγγνώμη στον μελισσοκόμο: «Βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που με αιφνιδίασε στα 53 μου»
- Η ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού, το πηγαδάκι Μητσοτάκη - Δένδια και η ατυχής ανάρτηση Πέτσα
- Ο Αθανάσιος Ντρούζος εκδικήθηκε τον θάνατο του γιου του και αιματοκύλησε το Στρατοδικείο στο Ρουφ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.