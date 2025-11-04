Την Πέμπτη (06/11) ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για την ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των Δήμων, καθώς αφαιρεί τα έσοδα που τους αναλογούν από τα πρόστιμα του ΚΟΚ.

Το ίδιο νομοσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα στις Περιφέρειες και τους Δήμους να αναπτύξουν δίκτυο σταθερών καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων σε σημεία του οδικού δικτύου ευθύνης τους ή σε σημεία εντός των γεωγραφικών τους ορίων.

Οι κάμερες μπορούν να διαθέτουν τεχνολογία ΑΙ (τεχνητή νοημοσύνη) χωρίς την ανάγκη παρεμβάσεων από τον χειριστή, παρέχοντας προηγμένες δυνατότητες οπτικής καταγραφής και ανάλυσης και διασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια εντοπισμού. «Σε κάθε περίπτωση το υλικό που καταγράφεται από τις κάμερες της παρούσας υποβάλλεται σε χειριστή για τον τελικό έλεγχο εγκυρότητας πριν από τη βεβαίωση ή μη της παράβασης», αναφέρεται στο νομοσχέδιο.

Το δίκτυο καμερών θα συνδεθεί με το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Εντοπισμού και Διαχείρισης Πράξεων Βεβαίωσης Παραβάσεων, το οποίο εγκαθίσταται και φιλοξενείται στις υποδομές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι κλήσεις θα αποστέλλονται στην προσωπική θυρίδα των παραβατών, στο gov.gr.

Οι 8 παραβάσεις που θα καταγράφουν οι κάμερες ΑΙ

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξής κατηγορίες παραβάσεων:

υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας του άρθρου 24 του Κ.Ο.Κ.,

παραβίαση ερυθρού σηματοδότη του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ.,

παράνομη στάση και στάθμευση οχήματος του άρθρου 38 του Κ.Ο.Κ.,

χρήση κινητού εν κινήσει της παρ. 2 του άρθρου 17 και της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του Κ.Ο.Κ.,

μη χρήση ζώνης και μη χρήση προστατευτικού κράνους των παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 του Κ.Ο.Κ.,

παράνομη κυκλοφορία σε λεωφορειόδρομο των άρθρων 8 και 55 του Κ.Ο.Κ.,

κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) του άρθρου 33 του Κ.Ο.Κ.,

παραποίηση ή απόκρυψη πινακίδας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 94 του Κ.Ο.Κ..

Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αναφέρεται ότι «απαγορεύονται η χρήση του συστήματος και η αξιοποίηση των δεδομένων, που συλλέγονται μέσω του συστήματος και καταγράφονται σε αυτό, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός της διαπίστωσης παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. κατά τη νόμιμη λειτουργία του συστήματος».