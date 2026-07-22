Σε συνθήκες ακραίου καύσωνα παραμένει σήμερα, Τετάρτη (22/07), η χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση για τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς και τοπικά τους 43, στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς, ενώ στην Αττική ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται θερμοκρασίες έως και 42 βαθμών.

Κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές

Παράλληλα, σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του εξαιρετικά αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Για πρώτη φορά στη φετινή αντιπυρική περίοδο έχει εκδοθεί κόκκινος συναγερμός (κατηγορία κινδύνου 5) για πέντε περιφέρειες της χώρας.

Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας, καθώς ο συνδυασμός των ακραίων θερμοκρασιών με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

Η προειδοποίηση Τουρνά

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά.

Όπως ανέφερε, ολόκληρος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε αυξημένη έως και μέγιστη ετοιμότητα, ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας κάθε περιοχής.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι οι ισχυροί δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι, που θα λειτουργούν ως καταβάτες στα ανατολικά, δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, κάνοντας λόγο για φαινόμενο που παρουσιάζει χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα που είχαν καταγραφεί στην τραγωδία στο Μάτι.

Πότε υποχωρεί ο καύσωνας

Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση του καύσωνα, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 32 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Παρασκευή αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού, με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή πτώση.

Αναλυτικά

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 βαθμιαία 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και τοπικά στη δυτική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Ωστόσο τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 41 με 42 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 43 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στην Κρήτη έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 4 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 5 με 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.