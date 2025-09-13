Μενού

Καμίνια: Βίντεο από τη στιγμή που ΙΧ χτυπά 16χρονη - Αναζητείται ο οδηγός

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της παράσυρσης μιας ανήλικης στα Καμίνια.

καμίνια-παράσυρση
Στιγμιότυπο από το βίντεο ντοκουμέντο της παράσυρσης στα Καμίνια | GLOMEX
Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει μια 16χρονη στα Καμίνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/9) στην οδό Αγίου Ελευθερίου, την ώρα που η ανήλικη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο μαζί με μια φίλη της.

Την ώρα που βρίσκονταν στο οδόστρωμα, όχημα τις πλησίασε με μεγάλη ταχύτητα και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η 16χρονη, η οποία έπεσε στο έδαφος.

Το κορίτσι διακομίστηκε προληπτικά σε νοσοκομείο από τους γονείς της, χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Ο οδηγός, ωστόσο, εγκατέλειψε το σημείο και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

 

