Καμπανάκι από δήμαρχο Μάνδρας: «Οι συνθήκες προϊδεάζουν εικόνα Ματιού - Είμαστε σε πόλεμο, τα βάλαμε με ένα τέρας»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική και η περιοχή της Μάνδρας να έχει επηρεαστεί στο μέγιστο, μετά τις τραγικές εικόνες στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα, το Κανδήλι και τον Άγιο Νεκτάριο.

Την συνολική εικόνα στο σημείο, περιέγραψε ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για «εφιαλτικά και δύσκολα 24ωρα».

«Εχθές το βράδυ, δώσαμε μάχη και με ειδικά μηχανήματα που προσαρτήσαμε στον σχεδιασμό μας, για να κρατήσουμε τους οικισμούς ασφαλείς, τις περιουσίες και να μην καούν οι ιδιοκτησίες των συνανθρώπων μας.

«Είμαστε σε έναν πόλεμο αυτές τις ημέρες. Τα βάλαμε με ένα τέρας. Στον πόλεμο βάλαμε κάποιες προτεραιότητες. Πρώτα να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή και σε συνθήκες πολύ δύσκολες, που προιδεάζουν εικόνα Ματιού - σε πολλαπλάσιο σενάριο. Καταφέραμε να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή.

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Δεύτερο στόχο βάλαμε να προστατεύσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τις κατοικίες των συμπολιτών μας. Εξασφαλίσαμε να μην καούν σπίτια μετά τις δυσκολίες του Πόρτου Γερμενού του Αγίου Νεκταρίου, του Κρύου Πηγαδιού, όπου περισώσαμε όλους τους οικισμούς με πάρα πολλή μεγάλη προσπάθεια, χωρίς εναέρια μέσα λόγω των υψηλών ανέμων», δήλωσε αρχικά ο δήμαρχος.

Παράλληλα, τόνισε το πόσο μεγάλη είναι η περιβαλλοντική καταστροφή και οι συνέπειες από τα μέτωπα. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, επόμενο βήμα του είναι η συννενόηση με την Πολιτεία προκειμένου να αποκατασταθούν γρήγορα οι φθορές στις κατοικίες και τις υποδομές. Συγκεκριμένα, ο Αρμόδιος Δρίκος, ενημέρωσε ότι αρχίζουν οι καταγραφές στις ζημιές των σπιτιών, σε συνεργασία με το Υπουργείο.

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Την ίδια στιγμή, ενεργά είναι ακόμη τα μέτωπα στη Δυτική Αττική και οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις, συνεχίζουν για τέταρτη ημέρα τη μάχη με τις φλόγες.