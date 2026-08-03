Πού έχει φωτιά τώρα: Χάρτης με τα μέτωπα στην Ελλάδα σήμερα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής για τα μεγάλα πύρινα μέτωπα σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, που απειλούν εκτάσεις για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Χάρτης δείχνει πού έχει φωτιά τώρα στην Ελλάδα.

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Φωτιά στην Αττική | Eurokinissi / Τατιάνα Μπόλαρη

Δυτική Αττική: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Αγία Σκέπη

Τα πιο μεγάλα μέτωπα στη Δυτική Αττική, εντοπίζονται στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδήλι. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Αυτή την ώρα, 12 εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρίψεις σε διαφορετικά σημεία της τεράστιας περιμέτρου της πυρκαγιάς. Ο αριθμός τους αναμένεται να αυξάνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας, με δυνατότητα διάθεσης έως και 28 μέσων.

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Μηνύματα από το 112 έχουν σταλεί από εχθές στους κατοίκους για εκκένωση.

Πού υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Σήμερα (8/3), πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για την Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας,προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών.