Καμπανάκι Μαρουσάκη για επικίνδυνο καιρό: Οι 2 περιοχές που μπορεί να δουν χιόνια από το Σάββατο

Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα ακόμη και χιόνια εξέδωσε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης για τις επόμενες μέρες σε περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν στις ήδη πληγείσες περιοχές καθώς νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας.

Η κακοκαιρία θα αρχίσει να εκδηλώνεται μάλιστα από τις βραδινές ώρες αύριο, Σάββατο με τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια να κατευθύνονται προς την χώρα με αποτέλεσμα να είναι πιθανή ακόμη και η εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές και συγκεκριμένα στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Μετά το σαββατοκύριακο θα εκδηλωθεί πτώση της θερμοκρασίας, με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια από τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Από Τρίτη, ο Κλέαρχος Μαρουσάκη κάνει λόγο για νέο γύρο βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια της χώρας.

Όπως ανέφερε, «οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα».