Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας μετά την λήξη της συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε για την συμπλήρωση τριών ετών από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας καθώς υπάρχουν ακόμα λίγοι συγκεντρωμένοι μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο».