«Κανονικός χειμώνας, όπως παλιά»: Η προειδοποίηση Κολυδά για τον καιρό των επόμενων ημερών

Σε χειμωνιάτικα επίπεδα επιστρέφει ο καιρός, μετά την πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας τις προηγούμενες ημέρες, με τα φαινόμενα να αναμένονται να διατηρηθούν για αρκετές ημέρες.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά θα διατηρήσουν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με ιδιαίτερη έμφαση στο κρύο τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.
«Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις και ενισχυμένοι στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση μεγαλύτερου ψύχους», σημείωσε ο κ. Κολυδάς, προσθέτοντας ότι αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις.
Ο μετεωρολόγος χαρακτήρισε το σκηνικό ως «κανονικό χειμώνα», χωρίς ακραία φαινόμενα.
Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει: «Χειμωνιάτικο το σκηνικό στη χώρα. Ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση μεγαλύτερου ψύχους. Νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ στα ορεινά δεν λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις.Χωρίς ακρότητες, αλλά με διάρκεια: ψύχος, άνεμος και καθαρά χειμερινός χαρακτήρας. Με λίγα λόγια: κανονικός χειμώνας, όπως παλιά».
- Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Κοντά στην αυλαία της υπόθεσης - Ποιοι αποπροσανατόλισαν την έρευνα
- H πιο ακριβή περιοχή της Ελλάδας για αγορά και ενοικίαση κατοικίας βρίσκεται στην Αττική
- Ελευθερία Βιδάκη: Η «μάχη» της πρωταγωνίστριας του Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα, που έδωσε τέλος στη ζωή της
- Στέλιος Μάινας: «Δεν ήμουν σαν τον Τίμο Σταμάτη - Ήμουν ένα παιδάκι που έτρωγε πολύ ξύλο στη γειτονιά»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.