«Κανονικός χειμώνας, όπως παλιά»: Η προειδοποίηση Κολυδά για τον καιρό των επόμενων ημερών

Ο καιρός επιστρέφει σε χειμωνιάτικα επίπεδα, τα οποία θα διατηρηθούν για αρκετές μέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Χιονισμένος καιρός
Στιγμιότυπο από πέρασμα κακοκαιρίας | Eurokinissi
Σε χειμωνιάτικα επίπεδα επιστρέφει ο καιρός, μετά την πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας τις προηγούμενες ημέρες, με τα φαινόμενα να αναμένονται να διατηρηθούν για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά θα διατηρήσουν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με ιδιαίτερη έμφαση στο κρύο τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

«Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις και ενισχυμένοι στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση μεγαλύτερου ψύχους», σημείωσε ο κ. Κολυδάς, προσθέτοντας ότι αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ο μετεωρολόγος χαρακτήρισε το σκηνικό ως «κανονικό χειμώνα», χωρίς ακραία φαινόμενα.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει: «Χειμωνιάτικο το σκηνικό στη χώρα. Ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση μεγαλύτερου ψύχους. Νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ στα ορεινά δεν λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις.Χωρίς ακρότητες, αλλά με διάρκεια: ψύχος, άνεμος και καθαρά χειμερινός χαρακτήρας. Με λίγα λόγια: κανονικός χειμώνας, όπως παλιά».

