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Καπνοί από μπλακάουτ στο Εφετείο: Κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Καπνοί έχουν γίνει ορατοί στο Εφετείο Αθηνών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και υπάρχουν φόβοι για φωτιά στο υπόγειο του κτιρίου, αλλά η πυροσβεστική καθησυχάζει.

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Πυροσβεστικό όχημα
Πυροσβεστικό όχημα | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
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Καπνοί έχουν γίνει ορατοί στο Εφετείο Αθηνών στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, με την πυροσβεστική να σπεύδει στο κτίριο αν και δεν υπάρχουν φόβοι για φωτιά.

Όπως ενημερώνει το πυροσβεστικό σώμα, το πρόβλημα ξεκίνησε στο υπόγειο του κτιρίου, όταν μια γεννήτρια μπήκε ξανά σε λειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος, προκαλώντας βραχυκύκλωμα και καίγοντας τα κυκλώματά της, παράγοντας πυκνό μαύρο καπνό.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσεγγίζουν την περιοχή για να διερευνήσουν το περιστατικό, συγκεκριμένα 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα έχουν μεταβεί στο σημείο για παν ενδεχόμενο.

 

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