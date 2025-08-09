Μενού

Καραμπόλα 4 οχημάτων στην Αττική Οδό: Έκλεισε η αριστερή λωρίδα στην έξοδο για Ελευσίνα

Καραμπόλα 4 οχημάτων στην Αττική Οδό προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία.

Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό | (ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
Καραμπόλα με την εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Ελευσίνα.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, λόγω του ατυχήματος, η αριστερή λωρίδα παρέμεινε κλειστή και παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις από τον κόμβο της Μαγούλας έως την έξοδο προς Ελευσίνα.

 

