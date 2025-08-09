Καραμπόλα 4 οχημάτων στην Αττική Οδό: Έκλεισε η αριστερή λωρίδα στην έξοδο για Ελευσίνα

Καραμπόλα με την εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Ελευσίνα.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, λόγω του ατυχήματος, η αριστερή λωρίδα παρέμεινε κλειστή και παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις από τον κόμβο της Μαγούλας έως την έξοδο προς Ελευσίνα.

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στην έξοδο προς Ελευσίνα.

Αριστερή λωρίδα κλειστή.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄από κόμβο Μαγούλας έως έξοδο προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) August 9, 2025