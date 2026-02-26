Καραμπόλα έχει «παγώσει» την Αθηνών - Κορίνθου: Ουρά 15 χιλιομέτρων

Μια ουρά μήκους 15 χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί στην Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, λόγω καραμπόλας πέντε φορτηγών οχημάτων.
Στο σημείο κλήθηκε και Πυροσβεστική, καθώς το ένα ήταν βυτιοφόρο.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orange press agency, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το δάσος Χαϊδαρίου και φτάνει μέχρι την παραλία Ασπροπύργου, με τους οδηγούς να πρέπει να επιδείξουν μεγάλη υπομονή.
Στο σημείο βρίσκεται και κλιμάκιο της Περιφέρειας καθώς είχαν πέσει λάδια και άλλα υγρά στο οδόστρωμα.
- Ένταση στη δίκη Λυγγερίδη: «Με φωτοβολίδα δεν σκοτώνουμε ούτε λαγό» - «Να σου ρίξω να δεις αν θα σε στείλει;»
- Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ για διαφήμιση παράνομου τζόγου από influencers - Ποινές έως 10 έτη
- Έκτροπα της ΕΛΑΣ καταγγέλλουν καθηγητές του ΑΠΘ: Κατέβαζαν τα παντελόνια και έβγαζαν τα εσώρουχα φοιτητών
- Πέθανε η Αντιγόνη Πανέλλη: Θρήνος για την απώλεια στον δημοσιογραφικό κόσμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.