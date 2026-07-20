Καρδίτσα: Ιερέας πιάστηκε στα χέρια με κοινοτάρχη - «Έχω περάσει τα πάνδεινα» δηλώνει ο παπάς

Πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στο Νεοχώρι της Καρδίτσας, όπου ο παπάς της ενορίας πιάστηκε στα χέρια κα τον κοινοτάρχη του χωριού.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή (19/07) όταν γίνονταν προετοιμασίες για το σημερινό πανηγύρι του χωριού, ανήμερα του Προφήτη Ηλία.

Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών στον ναό, ο κοινοτάρχης και μερικά άτομα από το περιβάλλον του, φαίνεται ότι ενοχλήθηκαν γιατί ήρθε ένα φορτηγό με διακόσμηση για γάμο που θα γίνει στο εκκλησάκι.

Στο σημείο επικράτησε ένταση και ο ιερωμένος με τον κοινοτάρχη, πιάστηκαν στα χέρια.

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο παπάς παραδέχθηκε πως τον χτύπησε, αλλά σημείωσε πως τα δύο χρόνια που βρίσκεται στην περιοχή έχει περάσει πολλά από το συγκεκριμένο άτομο.

«Εγώ, απ΄αυτόν τον άνθρωπο και από τα άτομα αυτής της κλίκας, του περιγύρου του, τα 2 χρόνια που είμαι στην τοπική κοινότητα του Νεοχωρίου, δέχομαι σκληρό πόλεμο, σκληρή κριτική, συκοφαντία και πολλά άλλα» είπε.

Έκανε, επίσης, λόγο για «συνεχείς καταγγελίες στη Μητρόπολη».

Μιλώντας για το ίδιο το περιστατικό σημείωσε: «Ίσως παρεκτράπηκα λίγο, θλίβομαι γιατί έτσι εκθέτω, κατά κάποιον τρόπο, την εκκλησία. Δεν είχα αυτό τον σκοπό. Αλλά, η αλήθεια είναι ότι δύο χρόνια, σε αυτό τον τόπο - που ήρθα ξένος, που είμαι πολύ αγαπητός από τους ανθρώπους της κοινότητας - από αυτή τη μερίδα 5-10 ατόμων έχω περάσει τα πάνδεινα».