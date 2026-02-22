Καρναβάλι στην Αθήνα: Η μεγάλη παρέλαση που «ταρακούνησε» το κέντρο - Μεγάλο πάρτι στην πλατεία Κότζια

Στους ρυθμούς του Καρναβαλιού «χορεύει» το κέντρο της Αθήνας, με την καθιερωμένη πλέον μεγάλη παρέλαση να μετατρέπει την πόλη σε ένα απέραντο πάρτι.

Μικροί και μεγάλοι μασκαρεμένοι κατέκλυσαν την Πλατεία Κοτζιά, όπου το κέφι κορυφώνεται με χορό και μουσική, σε μια εκδήλωση που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Αθηναίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.



Το ραντεβού δόθηκε στις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Συντάγματος, από όπου ξεκίνησε η πολύχρωμη πομπή. Την έναρξη «έντυσε» μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, ενώ τον παλμό στη διαδρομή έδωσαν μπάντες κρουστών, τα μουσικά σχήματα Bloco Swingueira και Global Daoulia, ο σύλλογος «Ο Μόλυβος», καθώς και η ελληνική ομάδα Cheerleaders.

Οι καρναβαλιστές διέσχισαν τους δρόμους της Ερμού και της Αιόλου, παρασύροντας τους περαστικούς σε ένα ξέφρενο μουσικοχορευτικό δρώμενο.

Μεγάλο πάρτι στην πλατεία Κοτζιά

Η πομπή κατέληξε στην πλατεία Κοτζιά, η οποία έχει μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό σκηνικό γιορτής. Εκεί, από τις 7 μ.μ., εξελίσσεται το μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με ζωντανή μουσική και οικοδεσπότη τον Δημήτρη Μακαλιά. Οι εικόνες φανερώνουν ένα μοναδικό ξεφάντωμα με ευρηματικές στολές, σερπαντίντες και ασταμάτητο χορό, αποδεικνύοντας ότι η Αθήνα ξέρει να γιορτάζει την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς με τον πιο δυναμικό τρόπο.