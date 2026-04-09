Κάρπαθος: Χειροπέδες σε 60χρονο που είχε κροτίδες και πυροτεχνήματα στο παντοπωλείο του

Στη σύλληψη ενός 60χρονου ο οποίος εντοπίστηκε να διαθέτει παράνομα πυροτεχνήματα και κροτίδες στο παντοπωλείο - κατάστημα που διατηρεί στο νησί της Καρπάθου, προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικές αρχές του νησιού.
Τα πυροτεχνήματα που κατασχέθηκαν ανέρχονται, σύμφωνα με την αστυνομία, σε 799 τεμάχια ενώ ο 60χρονος μετά τον σχηματισμό δικογραφίας θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.