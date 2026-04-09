Κάρπαθος: Χειροπέδες σε 60χρονο που είχε κροτίδες και πυροτεχνήματα στο παντοπωλείο του

Συνελήφθη ένας 60χρονος στην Κάρπαθο, επειδή διάθετε παράνομα στο παντοπωλείο του, κροτίδες και πυροτεχνήματα.

Κροτίδες | Φωτογραφία αρχείου/Eurokinissi
Στη σύλληψη ενός 60χρονου ο οποίος εντοπίστηκε να διαθέτει παράνομα πυροτεχνήματα και κροτίδες στο παντοπωλείο - κατάστημα που διατηρεί στο νησί της Καρπάθου, προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικές αρχές του νησιού.

Τα πυροτεχνήματα που κατασχέθηκαν ανέρχονται, σύμφωνα με την αστυνομία, σε 799 τεμάχια ενώ ο 60χρονος μετά τον σχηματισμό δικογραφίας θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

