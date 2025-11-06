Μενού

Κάρπαθος: Ψαράδες βρήκαν λευκό καρχαρία και έγιναν viral - «Πω πω αυτό είναι πέντε μέτρα»

Λευκός καρχαρίας έκανε την εμφάνιση του στην Κάρπαθο.

καρχαρίας
Λευκός καρχαρίας στην Κάρπαθο | zafiriskazilieris@TikTok
Ένα σπάνιο φαινόμενο αντίκρισε ψαράς στην Κάρπαθο, ειδικότερα για τα ελληνικά νερά, καθώς σπάνιος λευκός καρχαρίας κολυμπούσε δίπλα από το σκάφος του. 

«Ωρέ σκύλος! Τι είναι αυτό; Πω πω αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας» λένε οι ψαράδες στο βίντεο που ανήρτησαν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral.

«Κοίτα ρε παιδιά κάτι πράγματα... Άντε τώρα να κάνουμε μπάνιο!» είπε χιουμοριστικά ο ένας ψαράς. 

@zafiriskazilieris

♬ πρωτότυπος ήχος - Zafiris Kazilieris


 

