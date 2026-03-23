Καρυστιανού για δίκη Τεμπών: «Έρχομαι με πολύ χαμηλές προσδοκίες, είναι κοροϊδία»

Δηλώσεις σε δημοσιογράφους έκανε η Μαρία Καρυστιανού, κατά την προσέλευσή της στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην ΤΕΙ Λάρισας) όπου αρχίζει η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Δυστυχώς, έρχομαι με πολύ χαμηλές προσδοκίες» σημείωσε η κα Καρυστιανού, συμπληρώνοντας πως «για τον θάνατο του παιδιού μου, που κάηκε ζωντανό, δεν έχει γίνει έρευνα, ούτε υπάρχει κατηγορούμενος».

Συνέχισε λέγοντας πως δεν υπάρχει «ούτε κατηγορητήριο για τη σύβαση 717» αλλά ούτε και κάθονται στο εδώλιο υψηλά ιστάμενοι.

Στο σημείο αυτό, επεσήμανε πως «το τραγικό είναι ότι μαζί με αυτούς (σ.σ. τους υψηλά ισταμένους) είναι οι εκτελώντες τις εντολές τους, που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα και δεν έχουν καμία ασυλία».

«Δεν υπάρχει καλή πρόθεση για να αποκαλυφθούν όλοι οι ένοχοι» παρατήρησε.

«Εμείς, ως γονείς, καθόμαστε και βλέπουμε όλη αυτή την κοροϊδία. Θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε, να απαιτούμε την αλήθεια και να κάνουμε ό,τι πρέπει» τόνισε η κα Καρυστιανού.

Ερωτώμενοι εάν πιστεύει πως θα έχει τα κατάλληλα αποτελέσματα η δίκη, τόνισε πως «εάν βρεθούν οι σωστοί δικαστές και γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, μπορεί να αποκαλυφθούν σημαντικά στοιχεία».

Αφού ευχαρίστησε τους συγκεντρωμένους προς υποστήριξη των γονέων, κατέληξε λέγοντας πως «έτσι όπως ξεκινάμε, δεν ξεκινάμε καλά».