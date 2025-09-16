Καρυστιανού για Ρούτσι: «Ποιοι θα επιτρέψουν τον θάνατο ενός γονέα για να προστατεύσουν το τέρας»

Για την εν εξελίξει απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι μπροστά από τη Βουλή στην πλατεία Συντάγματος, του ανθρώπου που «έχασε» τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, έγραψε η Μαρία Καρυστιανού.

«Ποιοι θα επιτρέψουν τον θάνατο του γονέα προκειμένου να προστατεύσουν το ΤΕΡΑΣ;» διερωτήθηκε στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού, δείχνοντας την αλληλεγγύη της στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος μέσω της απεργίας του, θέλει να ασκηθεί ένα μέσο πίεσης προς την Πολιτεία με φόντο το αίτημα του για την εκταφή του γιου του.

«Η ζωή του αγωνιστή πατέρα, του Πάνου, κινδυνεύει» συνέχισε η Μαρία Καρυστιανού, η οποία γνωστοποίησε πως εστάλη εξώδικη διαμαρτυρία σε μία σειρά πολιτικών προσώπων, όπως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό.

Καρυστιανού: Η ανάρτηση για τον Πάνο Ρούτσι

«Ποιος σκοτώνει τον Πάνο Ρούτσι;;

Στην δικτατορία που καταντήσαμε να ζούμε, ένας γονιός που έθαψε το παιδί του.. το σκοτωμένο από κρατικές εγκληματικές ευθύνες και διαφθορά, κινδυνεύει να πεθάνει, μπροστά στη Βουλή!

Μπροστά στο κτήριο όπου ανάλγητοι παίζουν με τις τύχες μας και τις ζωές μας….

Μπροστά στο κτήριο όπου ο Καραμανλής, ο Τριαντόπουλος και ο ΠΘ καταχειροκροτήθηκαν.

Όρθιοι χειροκροτητές καλοβολεμένοι γιόρτασαν την νίκη της ασυλίας και της ατιμωρησίας, της κοροϊδίας.

Χειροκροτήθηκαν και χαμογελούσαν που κατάφεραν να ξεφύγουν .. ξανά …

Ούτε καν έρευνα!!!

Τίποτα!

Αλί σε εμάς. Και σε σας. Στην υπόλοιπη κοινωνία … Που παλεύει για να επιβιώσει και παράλληλα τρέμει μήπως τα παιδιά της πάθουν κάτι από το απάνθρωπο και επικίνδυνο κράτος...

Από χθες το πρωί ένας χαροκαμένος πατέρας, καρδιοπαθής, στέκεται στο λιοπύρι..στο δρόμο…

Δεν μπορεί να πάει σπίτι του ..

Το ορκίστηκε!

Θέλει να μάθει την αλήθεια!!!!

-Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια!!-

Θα φύγει από εκεί μόνο με την άδεια εκταφής στο χέρι!!!

Η εκταφή θα του επιβεβαιώσει την ουσία που έκαψε το παιδί του…

Και εμείς…. το ίδιο περιμένουμε …

Η ζωή του αγωνιστή πατέρα, του Πάνου κινδυνεύει.

Σήμερα, εξώδικη διαμαρτυρία εστάλη σε:

-ΠτΔ

-ΠΘ

-Υ. Δικαιοσύνης

-ΠτΒ—- για γνωστοποίηση σε ΟΛΟΥΣ τους Βουλευτές!!

-ΑΠ

-Μπακαΐμη/ Τσόγκα

-Πρόεδρο Εφετών

-Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

-Ολομέλεια Δικηγόρων

Ώστε όλοι να ξέρουν.., όλοι να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί.

Είναι έτοιμοι να ρισκάρουν τη ζωή και του Πάνου για να μην επιτρέψουν την εκταφή ;;

Ποιοι θα επιτρέψουν τον θάνατο του γονέα προκειμένου να προστατεύσουν το ΤΕΡΑΣ;

Να μην αποκαλυφθεί το μυστικό που όλοι οι επίορκοι γνωρίζουν για αυτό και απαγορεύουν την εκταφή!

Ο κύβος ερρίφθη. …. Ο γονιός μίλησε,

Η επόμενη κίνηση, δική τους!

Όλων των αποδεκτών του εξώδικου μας!

Ήρθε η ώρα να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι!»

