Καρυστιανού: «Νομικά αβάσιμο να απορρίπτονται οι εκταφές» - Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο της αμαξοστοιχίας

Συνεχίζεται σήμερα (5/3) η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για την υπόθεση των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών και σήμερα καταθέτει ο δικαστικός πραγματογνώμονας.

Η Μαρία Καρυστιανού, σύμφωνα με το onlarissa.gr, δήλωσε: «Καταθέτει ο πραγματογνώμονας. Μάλλον φαίνεται πως δεν γνωρίζει και πολλά πράγματα: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω. Θα δούμε πώς θα πάει. Το έχω δηλώσει απ’ την αρχή ότι δεν έχω και μεγάλες προσδοκίες από αυτά που βλέπω γενικότερα να συμβαίνουν. Θα δούμε».

Μαρία Καρυστιανού για πρόταση Εισαγγελέως: «Αδιανόητο και νομικά αβάσιμο»

Απέρριψε εχθές την προσφυγή δύο οικογενειών για τις εκταφές η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Λάρισας και η Μαρία Καρυστιανού στις δηλώσεις της σχολίασε την εν λόγω ενέργεια.

«Η πρόταση όπως αναμενόταν, είναι απορριπτική αφού είχε απορρίψει και τα αιτήματα. Έρχεται σε αντίθεση βέβαια με αυτά που έλεγε ο κ. Φλωρίδης, ότι υπάρχει δυνατότητα και για το εξωτερικό. Τελικά τι ισχύει. Κανονικά, σ’ όλο τον κόσμο ισχύει ότι μπορείς να κάνεις οποτεδήποτε, εξετάσεις και εκταφές.

Από κει και πέρα εξαρτάται πού μπορείς να κάνεις αυτές τις εξετάσεις, που πρέπει να γίνουν. Αν αυτές πρέπει να γίνουν μόνο σε εργαστήρια του εξωτερικού, εμείς τι συζητάμε εδώ; Είναι μονόδρομος, εάν θέλουμε βέβαια να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να δούμε από τι πέθαιναν οι επιβάτες. Από κει και πέρα μπορούμε να το συζητάμε μήνες, χρόνια. κ. Παπαϊωάννου, πραγματικά, δεν ακολουθεί το νόμο, για να το πω ευγενικά.

Είναι αδιανόητο και αδικαιολόγητο και νομικά αβάσιμο το ότι απορρίπτει τις εκταφές και τις διενέργειες των συγκεκριμένων τοξικολογικών εξετάσεων. Το να κάνω μια εκταφή και να μην μπορέσω να κάνω όλες τις εξετάσεις που πρέπει να κάνω, να πάρω τα αποτελέσματα και στη συνέχεια να τα προσκομίσω σ’ ένα δικαστήριο το οποίο θα τα κάνει δεκτά, ποιο το νόημα», κατέληξε.