Καρυστιανού: «Ο ανακριτής δεν έπρεπε να κλείσει άρον άρον την υπόθεση - Ήρθε η ώρα της δράσης»

Εκδήλωση μνήμης και αλληλεγγύης για την τραγωδία των Τεμπών διοργάνωσε το Κοινωνικό Ιατρείο Θέρμης, στην πλατεία Παραμάνας, στη Θεσσαλονίκη, και η Μαρία Καρυστιανού πήρε το λόγο για να μας θυμίσει πόσο σημαντικό είναι να μην «κλείσει» την υπόθεση ο ανακριτής.

«Η χρονιά που ξεκινά θα μας βρει σε δρόμους και πλατείες», δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.

Στην ομιλία της, μπροστά σε μια επιγραφή με τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών, η κα Καρυστιανού τόνισε ότι «έχει έρθει η ώρα της δράσης μας ως πολίτες» και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να «διεκδικήσουν τη ζωή που τους αξίζει».

Όπως μεταφέρει το Orange Press Agency, επανέλαβε τη θέση ότι το δυστύχημα στα Τέμπη ήταν «έγκλημα» και άσκησε κριτική στον χειρισμό της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας πως «ο ανακριτής θα έπρεπε να ξεκινήσει έναν νέο κύκλο ερευνών και όχι να κλείσει άρον-άρον την υπόθεση».

Στην εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε το Κοινωνικό Ιατρείο Θέρμης, παρευρέθηκαν εκατοντάδες πολίτες και άλλοι συγγενείς θυμάτων. Κοινό αίτημα όλων ήταν η απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους για τις παραλείψεις που οδήγησαν στη σύγκρουση των τρένων.



