Καρυστιανού: «Στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε» - Τι είπε για το χρονοδιάγραμμα του νέου κόμματος

Στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» μίλησε η Μαρία Καρυστιανού, αναφερόμενη στο νέο πολιτικό φορέα που βρίσκεται υπό συγκρότηση, αλλά και στο χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων.

Η κ. Καρυστιανού τόνισε πως η απόφασή της να προχωρήσει σε αυτό το εγχείρημα συνδέεται άμεσα με την προσωπική της διαδρομή και τη μάχη για δικαίωση. Όπως δήλωσε:

«Επειδή παίρνουμε πολύ σοβαρά το έργο το οποίο μας δόθηκε, γιατί εγώ πραγματικά μετά τον θάνατο της κόρης μου και βλέποντας όλα αυτά, θεωρώ ότι χωρίς να το καταλάβω μπήκα σε μια αποστολή, γιατί εμένα ο μοναδικός και τελικός σκοπός είναι η δικαίωση του παιδιού μου και η δικαίωση της χώρας σε ό,τι αφορά τα θέματα διαφθοράς και διαπλοκής.»

Αναφερόμενη στο πότε θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, σημείωσε: «Όταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα και να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία για να ζητήσουμε τη στήριξη, προκειμένου να τα υλοποιήσουμε, θα ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποια βιασύνη.»

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η συμμετοχή στις επόμενες εκλογές είναι δεδομένη: «Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς.»