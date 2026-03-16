Καστοριά: Στα χέρια των Αρχών 26χρονος - Πιάστηκε με 56 κιλά κάνναβη

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς συνέλαβαν το βράδυ της Κυριακής (15/3) έναν 26χρονο αλλοδαπό, ο οποίος μετέφερε μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η συντονισμένη επιχείρηση στήθηκε κατόπιν αξιοποίησης συγκεκριμένων πληροφοριών που έφτασαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Υ.Δ.Ε.Ε.) Καστοριάς.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε σε περιοχή της Καστοριάς και κατά τον έλεγχο του εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του δύο μεγάλοι ταξιδιωτικοί σάκοι οι οποίοι περιείχαν συνολικά 50 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη.

Το συνολικό βάρος των ναρκωτικών ανήλθε στα 56 κιλά και 240 γραμμάρια. Εκτός από την τεράστια ποσότητα ναρκωτικών, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του αυτοκινήτου, ενός τηλεφώνου και κάρτας SIM και του χρηματικού ποσού των 150 ευρώ.

Ο 26χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οδηγήθηκε ήδη στην κυρία Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών και την πλήρη εξάρθρωση του δικτύου που βρίσκεται πίσω από το φορτίο.