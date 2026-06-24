Kαταδίωξη στη Βάρκιζα: Τράπηκαν σε φυγή μετά από τροχαίο – Βρέθηκαν χρήματα σε αλουμινόχαρτο

Σκηνές που θυμίζουν αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στη Βάρκιζα. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας πολίτης έδωσε στις αρχές την περιγραφή ενός υπόπτου οχήματος, στο οποίο επέβαιναν τουλάχιστον τρία άτομα που φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης.
Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κινητοποιήθηκαν ακαριαία και εντόπισαν το ΙΧ, ξεκινώντας μια άγρια καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, οι δράστες ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα και ακινητοποίησαν το όχημα μπροστά από έναν φούρνο. Στη συνέχεια, το εγκατέλειψαν και διέφυγαν τρέχοντας πεζοί για να αποφύγουν τη σύλληψη.
Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό εύρημα, ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, επιμελώς τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των ασύλληπτων δραστών και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
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