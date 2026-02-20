Καταδίωξη «θρίλερ» στη Μεταμόρφωση: Κλεμμένο όχημα και σύλληψη δύο 29χρονων

Η Μεταμόρφωση «φιλοξένησε» μια σκηνή από ταινία καταδίωξης, που εκτυλίχθηκε στις 3 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται, το οποίο είχε κλαπεί α[πό την Νέα Σμύρνη.

Στο κλεμμένο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα και ενώ οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από την οδό Αγίας Τριάδος μέχρι και το τέλος της οδού Μηδείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η Άμεση Δράση κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα.

Οι επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή από το σημείο αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τους δύο 29χρονους ημεδαπούς.