Στη Γάνδη η ελληνική αποστολή για τις φωτογραφίες των 200: Καθοριστική συνάντηση με τον κάτοχο της συλλογής

Ένα ειδικό κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων του ΥΠΠΟ ταξιδεύει σήμερα (20/2) στην Γάνδη, με στόχο να συναντήσει τον κάτοχο των φωτογραφιών που απεικονίζουν την πορεία προς την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Η ιστορία των φωτογραφιών, όσο και η ιστορία της ανεύρεσης αυτών, είναι μοναδικές. Η σπάνια συλλογή φωτογραφιών απεικονίζει την πορεία των 200 κομμουνιστών και τις τελευταίες στιγμές, πριν την εκτέλεση τους, στο θυσιαστήριο της Καισαριανή, την πρωτομαγιά του 1944. Οι φωτογραφίες φέρεται να τραβήχτηκαν από Γερμανό αξιωματικό.

Η διαδικασία της αγοράς των φωτογραφιών φαίνεται μακρά, καθώς απαιτεί νομική τεκμηρίωση και αρχικώς, την πιστοποίηση της αυθεντικότητας του υλικού, και της νομιμότητας της προέλευσής του.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αποκάλυψε ότι πιθανότατα, ο συλλέκτης έχει στην κατοχή του ολόκληρο άλμπουμ με υλικό και φωτογραφίες από την επίμαχη περίοδο, το οποίο αποτελεί ιστορική καταγραφή, που πρέπει να περιέλθει στη χώρα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο τη συλλογή φωτογραφιών των «200» της Καισαριανής μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων, λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της. Η φρίκη της διαδικασίας, όπου οι μελλοθάνατοι πηγαίναν στον τοίχο ανά εικοσάδες και υποχρεώνονταν να μαζεύουν τα πτώματα των προηγουμένων, δεν έκαμψε το ηθικό τους.

Ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων και η διαδικασία πιστοποίησης

Στην τελική ευθεία μπαίνει η επιχείρηση για τη διεκδίκηση και τον επαναπατρισμό των συγκλονιστικών φωτογραφιών από την εκτέλεση των αγωνιστών στην Καισαριανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το κρίσιμο ραντεβού της ελληνικής αποστολής με τον συλλέκτη έχει «κλειδώσει» για το πρωί της Παρασκευής, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας οργανωμένης επιχείρησης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Έμπειρα στελέχη και εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου θα βρεθούν στα γραφεία της εταιρείας του κατόχου, έχοντας μαζί τους όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα.

Πρώτο και καθοριστικό βήμα είναι ο έλεγχος της εγκυρότητας και της γνησιότητας του υλικού. Μόλις ολοκληρωθεί η επιστημονική επικύρωση, η ελληνική πλευρά θα προχωρήσει στην επίσημη αναγνώριση της συλλογής ως μνημείου της χώρας.

Η αναγνώριση ως μνημείο αλλάζει τους όρους της διαπραγμάτευσης

Η αναγνώριση των φωτογραφιών ως μνημείων μεταβάλλει πλήρως το διαπραγματευτικό πλαίσιο, θέτοντας αυστηρούς νομικούς περιορισμούς. Η κίνηση αυτή ουσιαστικά «παγώνει» οριστικά κάθε πιθανότητα πώλησης ή δημοπράτησης της συλλογής σε τρίτους.

Το μόνο που απομένει να αποσαφηνιστεί είναι αν η απόκτηση θα γίνει μέσω απευθείας αγοράς ή αν ο κάτοχος θα υποχρεωθεί σε παραχώρηση λόγω του μνημειακού χαρακτήρα του υλικού. Παρά το αυστηρό νομικό πλαίσιο, πηγές αναφέρουν ότι το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι ιδιαίτερα θετικό.

Ο κάτοχος φαίνεται να έχει αντιληφθεί τη μεγάλη ιστορική βαρύτητα της συλλογής για την Ελλάδα. Η διαδικασία της αυτοψίας αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε με έξι ώρες και θα ολοκληρωθεί σήμερα το μεσημέρι. Οι επίσημες ανακοινώσεις για την έκβαση της αποστολής θα γίνουν από το Υπουργείο Πολιτισμού.