Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Χρίστος Αργύρης, επιμελητής Α ακτινολογίας ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, μέλος της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή, μέλος στον Γενικό Σύλλογο για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και μέλος ΔΣ Σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο κ. Αργύρης, μεταξύ άλλων, κατήγγειλε πως υποχώρησε ασανσέρ και «βούτηξε» στο κενό στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος ή να υπάρξουν θύματα ανάμεσα στο προσωπικό και στους ασθενείς.

«Τεχνολόγος του ακτινολογικου τμήματος του νοσοκομείου μας, εν ώρα υπηρεσίας και ανεβαίνοντας στον ΤΡΙΤΟ (3ο) όροφο για να διενεργήσει απλή ακτινογραφία με φορητό βαρύ τροχήλατο μηχάνημα- προσπαθώντας να μεταφέρει το μηχάνημα έξω από το ασανσέρ, με το μισό μηχάνημα εκτός ασανσέρ και το ένα πόδι της εκτός του ασανσέρ, ένιωσε τον θάλαμο να υποχωρεί, και με την βοήθεια ασθενούς ή συνοδού και τη δική της ψύχραιμη αντίδραση, εξηλθε του θαλάμου έγκαιρα ενώ λίγο μετά ο θάλαμος τελικά υποχώρησε και έφτασε στο ισόγειο» κατήγγειλε ο κ. Αργύρης.

Καταγγελία για το «Γεννηματάς»: Υποχώρησε ασανσέρ

«ΑΣΑΝΣΕΡ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΚΑΙ ΒΟΥΤΗΞΕ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΣΤΟ ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Σήμερα 10 Αυγούστου, ημέρα γενικής εφημερίας, από τύχη δεν θρηνησαμε θύματα στο Γεννηματάς.

Τεχνολόγος του ακτινολογικου τμήματος του νοσοκομείου μας, εν ώρα υπηρεσίας και ανεβαίνοντας στον ΤΡΙΤΟ (3ο) όροφο για να διενεργήσει απλή ακτινογραφία με φορητό βαρύ τροχήλατο μηχάνημα στην Β Χειρουργική Κλινική του κτιρίου 2 -δηλαδή αυτό με τις περισσότερες παθολογικές και χειρουργικές κλινικές, την ΜΕΘ και πάνω από όλα το ΤΕΠ - προσπαθώντας να μεταφέρει το μηχάνημα έξω από το ασανσέρ, με το μισό μηχάνημα εκτός ασανσέρ και το ένα πόδι της εκτός του ασανσέρ, ένιωσε τον θάλαμο να υποχωρεί, και με την βοήθεια ασθενούς ή συνοδού και τη δική της ψύχραιμη αντίδραση, εξηλθε του θαλάμου έγκαιρα ενώ λίγο μετά ο θάλαμος τελικά υποχώρησε και έφτασε στο ισόγειο.

Κε Υπουργε Υγείας, κα Διοικητρια, κε Υποδιοικητη, επιστημονικό και διοικητικο συμβούλιο δυο τρεις ρητορικές ερωτήσεις μόνο θα σας απευθύνω:

Όσο χαριεντιζεστε μεταξύ σας, φωτογραφιζεστε σε ταβέρνες πολυτελείας, αυτοσυγχαιρεστε στο τουιτερ για "συντονισμό " μειζονων ιατρικών πράξεων εξ αποστάσεως, δηλώνετε περήφανοι για την μεγάλη επισκεψιμοτητα του Γεννηματάς (48% όλων των περιστατικών της Αττικής τον μήνα Ιούνη του 2025 προσήλθαν στο ΓΝΑ) μήπως να κάνετε κάποια στιγμή και την αυτοκριτική σας;

Μήπως αντί για τα καραγκιοζιλικια με τα βραχιολάκια να δείτε λίγο τις συνθήκες εργασίας μας πιο σοβαρά;

Αν σκοτωνοταν η συνάδελφος ή τραυματιζοταν βαριά θα έφταιγε πάλι η κακιά η ώρα ή η "απουσία αξιολόγησης " των δημοσίων υπαλλήλων; Τι θα γινόταν αν υπήρχε φορείο με ασθενή σε αυτό το ασανσέρ; Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη;

Τα έχουμε δώσει όλα στην δουλειά, κάνουμε γαϊδουρινή υπομονή με την ένταση της υπερεργασίας μας και τώρα βλέπουμε ότι το "εργατικό ατύχημα " είναι στην ημερήσια διάταξη... και όταν μιλάμε για εργατικά ατυχήματα ή κάνουμε έγγραφα για αυτά, στην καλύτερη τρώμε μπούλιγκ και τρομοκρατία μέχρι καθαιρέσεις και μετακινήσεις….

Απαιτουμε άμεσα μαζικές προσλήψεις και τήρηση των κανόνων ασφαλείας στην δουλειά μας.

Δεν θα σας αφήσουμε να κάνετε Τέμπη το νοσοκομειο μας.

Χρίστος Αργύρης, επιμελητής Α ακτινολογίας ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, ΓΣ ΠΙΣ, Μέλος ΔΣ Σωματείου εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς».

ΑΣΑΝΣΕΡ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΚΑΙ ΒΟΥΤΗΞΕ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΣΤΟ ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ



Σήμερα 10 Αυγούστου, ημέρα γενικής εφημερίας, από τύχη δεν θρηνησαμε θύματα στο Γεννηματάς.



Τεχνολόγος του ακτινολογικου τμήματος του νοσοκομείου μας, εν ώρα υπηρεσίας και ανεβαίνοντας στον ΤΡΙΤΟ (3ο) όροφο για να… — P.G. Papanikolaou (@PGPapanikolaou) August 10, 2025