Καταγγελία για παραλίγο δεύτερα Τέμπη: Αδελφή θύματος λέει ότι είδε δύο τρένα στην ίδια γραμμή

Σοκ έχει προκαλέσει η καταγγελία μιας γυναίκας που κατοικοί δίπλα σε σταθμό του τρένου στη Λάρισα, ότι μπροστά στα μάτια της είδε από το μπαλκόνι της δύο τρένα αντιμέτωπα στην ίδια γραμμή, τα οποία από θαύμα δεν συγκρούστηκαν.

Η κυρία Χρυσούλα Χρυσού, η οποία μάλιστα έχει χάσει την αδελφή στο δυστύχημα των Τεμπών, κατήγγειλε μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN το περιστατικό στο οποίο έγινε μάρτυρας αλλά και αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με υπάλληλο του ΟΣΕ.

Όπως είπε η ίδια η κυρία Χλωρού, από το μπαλκόνι του σπιτιού της, έχει άμεση οπτική επαφή με τις ράγες του τρένου. Χθες το βράδυ, Πέμπτη 18 Ιουνίου γύρω στις 8, η γυναίκα λέει πως είδε δύο τρένα αντιμέτωπα στην ίδια γραμμή, γεγονός που της προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία.

«Μεταξύ 8 και 10 στο βράδυ, καθόμουν με δύο φίλες μου στο μπαλκόνι. Άκουσα το τρένο να ξεκινάει από το σταθμό της Λάρισας, γιατί είναι πολύ κοντά. Φυσικά είναι κάτι συνηθισμένο για μένα» είπε και στη συνέχεια εξήγησε «γιατί περνάει ακριβώς από μπροστά. Δεν έδωσα σημασία το πόσο κοντά ήταν».

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Όπως είπε, αυτό που της τράβηξε την προσοχή, ήταν όταν άκουσε σφύριγμα και από δεύτερο τρένο.

«Δύο τρένα στην ίδια γραμμή το ένα απέναντι απ' το άλλο»

«Αλλά εκείνη τη στιγμή άκουσα και άλλο τρένο με σφυρίγμα από την αντίθετη κατεύθυνση. Μου φάνηκε λίγο περίεργο και ξαφνικά βλέπω το τρένο που ερχόταν από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη να σταματά, το άλλο το τρένο να σταματά μπροστά στο σπίτι μου και μετά να κάνει οπισθοπορία.Το τρένο που πήγαινε προς τη Θεσσαλονίκη να ξαναγυρίζει στο σταθμό και το άλλο τρένο να το ακολουθεί», είπε στη συνέχεια.

Η κυρία Χρυσούλα εξομολογήθηκε πως τρόμαξε αρκετά και πως ήρθαν στο μυαλό της όλα όσα συνέβησαν τον Φλεβάρη του 2023.

«Καταλαβαίνετε ότι εκείνη τη στιγμή σαν λούπα ξαναγύρισαν όλα στο μυαλό μου ό,τι έγινε με την αδερφή μου» είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Δύο τρένα στην ίδια γραμμή το ένα απέναντι απ' το άλλο, και αυτή τη φορά ήταν στον αστικό ιστό και πήγαιναν σιγά. Αυτή τη φορά σταμάτησαν.

«Αν είχε φύγει η αμαξοστοιχεία από τη Λάρισα λίγο νωρίτερα; Αν είχε καθυστερήσει η αμαξοστοιχία από Θεσσαλονίκη, [και είχε φύγει] λίγο αργότερα; Πού θα συναντιόταν αυτά τα τρένα και με τι ταχύτητα; Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα» λέει επίσης.

Έπειτα, η Χρυσούλα Χλωρού περιέγραψε όσα είπε με υπάλληλο του σταθμού του ΟΣΕ, όταν πήρε την πρωτοβουλία να ρωτήσει για το περιστατικό.

Οι απαντήσεις από υπάλληλο του ΟΣΕ

«Σήμερα πήγα στο σταθμό να ζητήσω εξήγηση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε θέλω εξήγηση γιατί έγινε αυτό μπροστά στο σπίτι μου, μπροστά στα μάτια μου» είπε και πρόσθεσε:

«Λοιπόν, απάντηση πρώτη: Δεν είδατε καλά. Απάντηση δεύτερη: Δεν υπάρχουν τρένα μεταξύ 8 και 10. Απάντηση τρίτη: Δεν ξέρετε τη δουλειά μας. Η μηχανή πήγαινε εκτός της πόλεως. Έπρεπε να βγει μετά το Πασάγιο Βόλου και να ξαναγυρίσει να πάρει το τρένο.. Απάντηση τέταρτη: Κυρία μου κάνετε φασαρία και σας παρακαλώ να αποχωρήσετε. Αυτές δεν ήταν οι απαντήσεις που πήρα».

Σε ερώτηση που δέχθηκε από τον Σπύρο Χαριτάτο για τι απαντά σε όσους μπορεί να αμφισβητήσουν την καταγγελία της, η γυναίκα απάντησε:

«Δεν φαντάστηκα κάτι γιατί δεν ήμουνα μόνη μου. Υπήρχαν άλλες δύο κυρίες στην ίδια ηλικία με εμένα».

«Ξέρετε το δυστύχημα είναι ότι εμείς της μεγαλύτερης ηλικίας δεν έχουμε τα αντανακλαστικά να σηκώσουμε το κινητό και να τραβήξουμε βίντεο. Δυστυχώς στο ξάφνιασμα της στιγμής, σηκώθηκα πάνω και είπα "είναι στην ίδια γραμμή". Αυτό μόνο μπόρεσα να πω. Όλα πώς καταλαβαίνετε γίνονται σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Οι αποστάσεις είναι μικρές. Δεν έχω κανένα λόγο να φανταστώ κάτι τέτοιο ή να καταγγείλω κάτι τέτοιο» συμπλήρωσε.

Όπως είπε: «Το μόνο που με ωθεί είναι ο φόβος μου για να μην επαναληφθούν τα Τέμπη. Τα πονάω τα τρένα. Τα τρένα δεν σκότωσαν την αδερφή μου. Τα βαγόνια και οι μηχανές δεν σκότωσαν την αδερφή μου. Οι άνθρωποι, το ανθρώπινο λάθος, η ανθρώπινη αδιαφορία και η ανθρώπινη απληστία τη σκότωσαν μαζί με τόσους άλλους ανθρώπους. Και δεν θέλω να επαναληφθεί αυτό. Θα ήθελα απαντήσεις».