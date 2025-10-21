Καταγγελία «σοκ» στην Κω: Βρετανίδα φέρεται να βιάστηκε από εργαζόμενο ξενοδοχείου

Σάλο έχει προκαλέσει στην Κω η καταγγελία που έκανε 45χρονη Βρετανίδα, για τον βιασμό που υπέστη σε ξενοδοχείο του νησιού.
Σύμφωνα με τη γυναίκα, το περιστατικό έλαβε χώρα τη Δευτέρα (20/10) περί τις 19.00 όταν, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, την βίασε ένας 42χρονος που εργαζόταν στο ξενοδοχείο.
Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές της Κω στις 10:30 το βράδυ και ο άντρας συνελήφθη άμεσα.
- Η Amazon μόλις έριξε το παγκόσμιο internet: Τα σενάρια για κυβερνοεπίθεση και τα αίτια του blackout
- «Η CIA έφτιαξε τη woke agenda»: Ο Εμίρ Κουστουρίτσα μοιράστηκε τις «θεωρίες» του για κορονοϊό και AI
- Η άχαρη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, οι δωρεές της La Vie en Rose και το μπαλάκι στον Δένδια
- Η Ανθή Βούλγαρη στρίμωξε για τα καλά τον Παύλο Μαρινάκη: «Τα παιδιά δολοφονήθηκαν, σας πέφτει βαρύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.