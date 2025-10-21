Καταγγελία «σοκ» στην Κω: Βρετανίδα φέρεται να βιάστηκε από εργαζόμενο ξενοδοχείου

Σάλο έχει προκαλέσει στην Κω η καταγγελία που έκανε 45χρονη Βρετανίδα, για τον βιασμό που υπέστη σε ξενοδοχείο του νησιού.

Σύμφωνα με τη γυναίκα, το περιστατικό έλαβε χώρα τη Δευτέρα (20/10) περί τις 19.00 όταν, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, την βίασε ένας 42χρονος που εργαζόταν στο ξενοδοχείο.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές της Κω στις 10:30 το βράδυ και ο άντρας συνελήφθη άμεσα.