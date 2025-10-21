Μενού

Καταγγελία «σοκ» στην Κω: Βρετανίδα φέρεται να βιάστηκε από εργαζόμενο ξενοδοχείου

Καταγγελία πως Βρετανίδα έπεσε θύμα βιασμού σε ξενοδοχείο της Κω.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό αστυνομία
Περιπολικό | In Time /Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
  • Α-
  • Α+

Σάλο έχει προκαλέσει στην Κω η καταγγελία που έκανε 45χρονη Βρετανίδα, για τον βιασμό που υπέστη σε ξενοδοχείο του νησιού.

Σύμφωνα με τη γυναίκα, το περιστατικό έλαβε χώρα τη Δευτέρα (20/10) περί τις 19.00 όταν, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, την βίασε ένας 42χρονος που εργαζόταν στο ξενοδοχείο.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές της Κω στις 10:30 το βράδυ και ο άντρας συνελήφθη άμεσα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ