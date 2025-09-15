Καταγγελία στην Κρήτη: Ξυλοκόπησαν υπάλληλο καθαριότητας στις Μοίρες

Σε μία σοβαρή καταγγελία σχετική με ξυλοδαρμό, προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ν. Ηρακλείου, στην Κρήτη, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ένας άνδρας χτύπησε μία εργαζόμενη στην υπηρεσία καθαριότητας.

Το άγριο περιστατικό βίας στην Κρήτη καταγράφηκε το περασμένο Σάββατο στη λαϊκή αγορά των Μοιρών, με τον Σύλλογο Εργαζομένων να καταγγέλλει απερίφραστα το περιστατικό.

«Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία και θα μας βρουν απέναντι με κάθε μέσο. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα που συνοδεύουν τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς» σημειώνει μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Εργαζομένων.

Η καταγγελία για την Κρήτη

«Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ν. Ηρακλείου καταδικάζει απερίφραστα την απρόκλητη, χυδαία φραστική επίθεση και τον ξυλοδαρμό εργαζόμενης στην καθαριότητα, που σημειώθηκε το Σάββατο 13/9/2025 στη λαϊκή αγορά των Μοιρών, κατά τη διάρκεια καθαρισμού του χώρου. Η άνανδρη αυτή επίθεση, από δημότη που διαμαρτυρήθηκε λόγω του προσωρινού κλεισίματος του δρόμου, είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών κακώσεων στην εργαζόμενη και αποτελεί απαράδεκτη πράξη βίας απέναντι σε ανθρώπους που επιτελούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο και κοινωνικά αναγκαίο έργο. Το γεγονός δε ότι ήταν μια βάρβαρη επίθεση από «άντρα» σε γυναίκα προσδίδει μια ακόμα πιο σοβαρή και ντροπιαστική διάσταση.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία και θα μας βρουν απέναντι με κάθε μέσο. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα που συνοδεύουν τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στις Μοίρες σε μια κεντρική οδό, βασική αρτηρία της πόλης, τμήμα εθνικής οδού η οποία παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο για τη λειτουργία της αγοράς:

δεν τηρείται κανένας κανονισμός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

δεν διασφαλίζεται δίοδος για ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό όχημα σε περίπτωση ανάγκης, με κίνδυνο την απώλεια ακόμα και για ανθρώπινες ζωές κατά την λειτουργία της λαϊκής.

κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων η διέλευση οχημάτων θέτει σε άμεσο κίνδυνο το προσωπικό καθαριότητας. Συχνά εργαζόμενοι γίνονται αποδέκτες φραστικών επιθέσεων από οδηγούς που παρανομούν, θεωρώντας το απορριμματοφόρο εμπόδιο στη διέλευσή τους.

Ως Σύλλογος δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα ανεχθούμε καμία μορφή βίας απέναντι σε εργαζόμενους.

Θέτουμε τη Δημοτική Αρχή προ των ευθυνών της και την καλούμε :

να καταδικάσει το γεγονός

να λάβει άμεσα μέτρα προστασίας του προσωπικού καθαριότητας ,

να στήριξη με κάθε τρόπο την εργαζόμενη θύμα του βίαιου περιστατικού

να ζητήσει περισσότερη αστυνόμευση για την αποφυγή ατυχήματος.

να μεταφέρει τη λαϊκή αγορά των Μοιρών σε κατάλληλο και ασφαλή χώρο. Η λειτουργία της στην οδό 25ης Μαρτίου είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη.

Η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτες».

