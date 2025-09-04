Καταγγελία στο Ηράκλειο: Διέκοψαν κάρτα ανεργίας σε γυναίκα με σκλήρυνση για σεμινάριο

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε μία γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, με σκλήρυνση κατά πλάκας και ποσοστό αναπηρίας που ξεπερνά το 72%, αναφέροντας πως η ΔΥΠΑ της «διέκοψε την κάρτα ανεργίας» επειδή παρακολούθησε θεωρητικό σεμινάριο 80 ωρών.

Ο λόγος για την Καλλιόπη Χαριτάκη, που μένει στον Δήμο Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης, που έχει ένα ποσοστό αναπηρίας της τάξης του 72% και από το 2022 είναι άνεργη.

Ως προς το χρονικό της καταγγελίας, στον Δήμο Χερσονήσου, όπου διαμένει, υπήρχε αναρτημένη θέση για να γίνει η πρόσληψή της, κοινώς «τρέχει» το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που προβλέπει την πρόσληψη 1.200 ανέργων με προβλήματα αναπηρίας.

Ηράκλειο: Τι δηλώνει η καταγγέλλουσα

Η γυναίκα έκανε τα χαρτιά της, την κάλεσαν στη συνέχεια από τη ΔΥΠΑ και της είπαν πως δεν μπορεί να προχωρήσει η πρόσληψή της, γιατί δεν «είναι στην ουσία άνεργη», καθώς το 2024 είχε παρακολουθήσει ένα σεμινάριο, περίπου 80 ωρών, γεγονός που καταχωρήθηκε ως «εργασία».

Σύμφωνα με το Mega, πρόκειται για ένα θεωρητικό σεμινάριο, ωστόσο το εξωφρενικό στην περίπτωσή της είναι ότι, εκτός από το ότι τη διέγραψαν από το μητρώο των ανέργων, καθώς δεν έχει κάρτα εργασίας, της ζήτησαν να δώσει και 2.088 ευρώ στο κράτος χωρίς να της εξηγήσουν τον λόγο.

«Ο παραλογισμός συνεχίζεται. Το πρόβλημά μου είναι ότι εγώ αιτούμαι να γυρίσει η κάρτα ανεργίας μου στην πρότερα κατάσταση, όπως ήταν και να μην χάσω τα δύο χρόνια ανεργίας που είχα μέχρι τις 25 Ιουλίου» είπε η καταγγέλλουσα στο Ηράκλειο.

«Έχει να κάνει με την υπηρεσία της ΔΥΠΑ, αυτή μού διέγραψε την κάρτα. Εγώ δεν έχω δει προκοπή ούτε ως άνεργη, πόσο μάλλον ως ΑμΕΑ. Υπολογίζω ότι είναι το επίδομα ανεργίας των μακροχρονιών ανέργων, που έπαιρνα αυτά τα δύο χρόνια» συμπλήρωσε.