Καταγγελίες από φοιτητές για εστίες Κομοτηνής: Απάνθρωπες συνθήκες και ποντίκια

Δυσβάσταχτη έχει γίνει η καθημερινότητα των φοιτητών που ζουν στις φοιτητικές εστίες της Κομοτηνής, καταγγέλοντας ότι έρχονται αντιμέτωποι συνεχώς με τρωκτικά μέσα στον χώρο τους αλλά και με την πλήρη αδιαφορία των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως αναφέρουν πληροφορίες από το paratiritis.news.

Με το ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και την επιστροφή στην πόλη της Κομοτηνής, οι φοιτητές έπρεπε να αντιμετωπίσουν την άθλια κατάσταση, στην οποία βρίσκονταν τα δωμάτιά τους, γεμάτα με ακαθαρσίες ποντικών και ροκανίσματα στις πόρτες.

Οι οικότροφοι φοιτητές παρά τις αναφορές τους στην φοιτητική μέριμνα,έλαβαν την εξοργιστική απάντηση ότι «δεν φέρουν καμία ευθύνη», καλώντας τους να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το πρόβλημα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι φοιτητές, η κατάσταση αντι να βελτιωνόταν, χειροτέρευε καθημερινά, με όλο και περισσότερους φοιτητές να βρίσκουν περιττώματα τρωκτικών στα δωμάτιά τους. Κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό που οι φοιτητές πήραν την καταστάση στα χέρια τους αγοράζοντας παγίδες για τα δωμάτια και τους διαδρόμους και πληρώνοντας από την τσέπη τους απολυμάνσεις και μυκτονίες.

Μάλιστα αναφέρουν και ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, όταν σε δωμάτιο φοιτήτριας πιάστηκε ποντίκι σε παγίδα που η ίδια είχε τοποθετήσει με δικά της έξοδα. Στο περιστατικό ήταν μάρτυρες ο φύλακας, οι καθαρίστριες και συνοικοτρόφοι της, που χρειάστηκε να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του ζώου.

Όπως αναφέρεται στο paratiritis news, η φοιτήτρια είχε ενημερώσει τη μέριμνα ήδη 15 μέρες νωρίτερα ότι ολόκληρος ο όροφος είχε το ίδιο πρόβλημα, όμως η απάντηση που έλαβε ήταν πως «δεν είναι αρμοδιότητά τους». Το περιστατικό αυτό, επισημαίνουν οι φοιτητές, αποδεικνύει έμπρακτα την έκταση του προβλήματος και τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Μετά τις συνεχείς πιέσεις, υπήρξε δέσμευση ότι θα γίνει μυοκτονία και απολύμανση στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα από ανακοίνωση η μέριμνα κατηγόρησε τους φοιτητές για τα ποντικία διότι ταΐζουν σκυλιά στους εσωτερικούς χώρους παρόλο που τα ποντίκια έμπαιναν από τη τουαλέτα και τις σωληνώσεις.

Στην πράξη όμως, όπως καταγγέλλουν οι φοιτητές, το μόνο που έγινε ήταν να τοποθετηθούν πρόχειρα μερικά φακελάκια ποντικοφάρμακο ανά δωμάτιο, μια κίνηση που θεωρούν πως δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του.

Οι φοιτητές καταγγέλλουν επίσης πως εδώ και καιρό:

Δεν γίνεται κοπή χόρτων στους εξωτερικούς χώρους.

Δεν πραγματοποιείται έλεγχος ούτε επιδιόρθωση φθορών και τρυπών στα κτήρια και σε δωμάτια.

Δεν έχουν γίνει ουσιαστικά έργα συντήρησης.

Απουσιάζουν ακόμα και οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι χώροι

Η εικόνα που διαμορφώνεται, τονίζουν, είναι αυτή της πλήρους εγκατάλειψης: φοιτητές που αναγκάζονται να ζουν σε ανθυγιεινές συνθήκες, με αδιαφορία από τη μέριμνα και χωρίς καμία πραγματική μέριμνα για την ασφάλεια και την υγεία τους.

Το ζήτημα πλέον, αναφέρουν, δεν αφορά μόνο την αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής των φοιτητών, αλλά και τη δημόσια υγεία. Οι αρμόδιοι φορείς (Πρυτανεία, Μέριμνα, Υπουργείο Παιδείας) οφείλουν να αναλάβουν άμεσα δράση με ολοκληρωμένη μυοκτονία, απολύμανση, επιδιόρθωση των ζημιών και εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης.