Καταγγελίες για καθεστώς βίας στις φυλακές Κορυδαλλού: Ξυλοδαρμοί και εκβιασμοί μεταξύ κρατουμένων

Καταγγελία για άκρατη βία και καθεστώς τρόμου έρχεται από τις φυλακές Κορυδαλλού, με άγριο ξυλοδαρμό κρατουμένου και εκβιασμούς σε βάρος τροφίμων και των οικογενειών τους, να εκθέτει βιντεοσκοπικό υλικό.

Σύμφωνα με τα βίντεο και τις καταγγελίες, στη Β’ πτέρυγα των φυλακών καταγράφεται περιστατικό κατά το οποίο κρατούμενος φέρεται να δέχεται βίαιη επίθεση από ισοβίτη, αναφέρει η ΕΡΤ.

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος, ασιατικής καταγωγής, φέρεται -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και για σοβαρή ποινική υπόθεση (δολοφονία) σε άλλη φυλακή της χώρας.

Φυλακές Κορυδαλλού - Ένα «κράτος» τρόμου

Όπως αναφέρεται, ο ισοβίτης φέρεται να ασκεί συστηματική βία και να εκβιάζει συγκρατούμενους, απαιτώντας χρήματα τόσο από τους ίδιους όσο και από μέλη των οικογενειών τους.

Τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους συγγενείς των κρατουμένων, οι οποίοι δηλώνουν ότι τα έχουν ήδη παραλάβει και βρίσκονται σε διαδικασία νομικών ενεργειών για την προστασία των δικών τους ανθρώπων.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχει πλημμελής άσκηση καθηκόντων από σωφρονιστικούς υπαλλήλους ή αν υπάρχουν συνθήκες που επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη δράση κρατουμένων εντός του καταστήματος κράτησης.

Μέχρι και την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου δεν είχαν λάβει επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο υπήρχε γνώση ή έλεγχος της κατάστασης. Πλέον αναμένεται να κινηθεί επίσημη διαδικασία διερεύνησης.