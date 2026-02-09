Kαταγγελίες για παράνομες χωματερές και τόνους σκουπιδιών έξω από το Αίγιο - Αποκαλυπτικές εικόνες

Τόνοι σκουπιδιών σχηματίζουν βουνά λίγο έξω από το Αίγιο. Πρόκειται για δυο παράνομες χωματερές καταγγέλλουν πολίτες και δημοτικός σύμβουλος της περιοχής.

Όπως υποστηρίζουν το οικόπεδο αυτό στη θέση «Ορφανίδη» αγοράστηκε πριν από έναν χρόνο προκειμένου να γίνει εδώ χώρος συγκέντρωσης κλαδοδεμάτων, σημείο μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ένα καταφύγιο αδέσποτων ζώων.

Ωστόσο μέχρι στιγμής μόνο η άδεια για το καταφύγιο έχει εκδοθεί.

Εικόνες από την παράνομη χωματερή

Οι εικόνες από drone είναι αποκαλυπτικές. Δεκάδες απορριμματοφόρα αφήνουν εδώ τα σκουπίδια που καταλήγουν σε μια λίμνη λυμάτων.

Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα λέει στo Reader.gr, ο κ. Π. Σπυρόπουλος, δημοτικός σύμβουλος Αιγιαλείας ενώ προσθέτει πως και οι δυο χωματερές βρίσκονται στην ζώνη υψηλής παραγωγικότητας καθώς εκεί βρίσκονται ελαιώνες, στάνες, το ποτάμι Σελινούντα και βιοτεχνίες τροφίμων.

«Δεν υπάρχει άδεια ούτε καν για Σ.Μ.Α (σημείο μεταφόρτωσης απορριμμάτων) που τα σκουπίδια παραμένουν 24 ή 48 ώρες μόνο. Δεν υπάρχουν ούτε υποδομές. Είναι στο χώμα και με τις βροχές δημιουργούν λήμματα που μολύνουν τα πάντα», τονίζει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σπυρόπουλος ο οποίος προσθέτει πως έχει θέσει δυο φορές το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο για να λάβει την απάντηση πως το πρόβλημα θα λυθεί σε λίγες μέρες.

Διαβεβαιώσεις του δήμου και οργή των κατοίκων

Εκατοντάδες πολίτες μέσω του περιβαλλοντολογικού συλλόγου Τέμενης Αιγιαλείας έστειλαν αναφορά στον εισαγγελέα ζητώντας την παρέμβασή του και για τις δυο χωματερές.

Στην αναφορά μάλιστα που έχει στα χέρια του το Reader.gr επισυνάπτονται και φωτογραφίες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του περιβαλλοντολογικού συλλόγου κ.Στάθη Κολλιόπουλο καθημερινά εναποθέτονται και στις δυο χωματερές καθημερινά πάνω από 20.000 τόνοι σκουπιδιών.



Μάλιστα στην χωματερή που βρίσκεται στην θέση «Τζουρά » υπάρχουν βουνά σκουπιδιών θαμμένα στο έδαφος. Η υπόθεση μάλιστα τον επόμενο μήνα θα συζητηθεί στο ΣτΕ.



Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αιγιαλείας είναι καθησυχαστικός. Υποστηρίζει πως παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στην μεταφορά των σκουπιδιών και έτσι προσωρινά τα απορριμματοφόρα του δήμου εναπόθεσαν εκεί τα σκουπίδια.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.Π.Ανδρεόπουλος στο Reader.gr: «Δυστυχώς λόγω μη έγκαιρης έκδοσης του ΦΕΚ για την μεταφόρτωση των σκουπιδιών έχουμε ένα φαινόμενο που παρατηρείται κάθε χρόνο και εναποθέτουμε εκεί τα σκουπίδια …Μέχρι τέλη της εβδομάδας το πολύ μέχρι τέλη του μήνα θα φύγουν όλα τα σκουπίδια, άλλωστε είναι εκεί λίγες μέρες …»



Οι εικόνες ωστόσο δεν δείχνουν πως όλοι αυτοί οι όγκοι σκουπιδιών τοποθετήθηκαν πρόσφατα στα δυο σημεία ενώ ακόμα και η αναφορά στον Εισαγγελέα είναι έναν μήνα πριν. Η έρευνα συνεχίζεται.